„Oxigen”, artă fotografică şi ecologie

O expoziţie de artă fotografică inedită, cu un pronunţat mesaj ecologic, s-a vernisat, ieri, în sala „Alexandru Ciucurencu” a Muzeului de Artă. Evenimentul expoziţional prezentat sub titulatura „Oxigen” a fost o adevărată „gură de aer” proaspăt pentru public, imaginile aducând în sala muzeului de la malul mării atmosfera de vacanţă, cu pitorescul peisajelor montane şi elemente de detaliu din natură surprinse cu multă imaginaţie şi sensibilitate.

Pe simeze pot fi admirate 75 de lucrări reprezentând o selecţie extrem de riguroasă din cele câteva mii de fotografii realizate în cadrul taberei de creaţie „Oxigen”, de la Padina, din luna iulie. Cel care a iniţiat demersul şi i-a coordonat pe cei peste 25 de participanţi este un nume cunoscut în arta fotografică, Bebe Pitei, profesor al Şcolii Populare de Arte şi Meserii (SPAM) Constanţa. După ce au străbătut poteci de munte, imortalizând pitorescul peisajelor din Munţii Bucegi, atmosfera de vacanţă, de colectivitate, cu foc de tabără, absolvenţii şi cursanţii de la secţia Arte vizuale, clasa de Tehnică şi Artă Fotografică a SPAM, şi-au împlinit dorinţa de a aduce, şi în faţa publicului „de acasă”, minunatele fotografii.

Pentru expoziţie au fost alese lucrările a 10 din cei 25 de tineri care s-au lăsat antrenaţi în aventura imaginii. Expozanţii sunt: Lavinia Cristian, Ovidiu Cristian, Marian Pâslaru, Luminiţa Ruje, Carmen Cojocaru, Ionuţ Năiţă, Ancuţa Mocanu, Alice Goidea, Daniel Mirescu, Alina Gaie. „A fost o dezvoltare personală. I-am avut alături pe profesorul Bebe Pitei şi prietenii, pentru că am format prietenii, de-a lungul cursului. Am pus tot sufletul în această expoziţie de care suntem foarte mândri şi sperăm să placă şi publicului”, a spus Alice Goidea, cursantă în anul al II-lea.

„Mi-a fost foarte greu să fac selecţia, pentru că multe fotografii au fost foarte bine realizate. Am avut şansa să am o promoţie sensibilă, care a răspuns prin imagini de o calitate şi o vibraţie ieşite din comun. Am punctat pe atmosferă, pe fotografia de peisaj, fiindcă trebuie să reprezinte foarte bine locul în care am fost. În ceea ce priveşte partea ecologică, acţiunea noastră a fost de atragere a atenţiei asupra degradării iminente a mediului”, a menţionat Bebe Pitei. De altfel, periplul artiştilor la Padina a fost prezentat, tot ieri, într-un film documentar de 45 de minute, „Oxigen”, proiectat în sala Muzeului de Artă. Documentarul a fost realizat de Bebe Pitei şi fiul acestuia, Vicenţiu, de asemenea un pasionat al fotografiei, şi reprezintă chintesenţa acţiunilor de pe toată durata taberei, cu focul de tabără, gătitul mesei, drumeţiile şi alte aspecte inedite.

Diplome de excelenţă pentru cotidianul „Telegraf”. Printre cei peste 25 de participanţi s-au aflat şi trei olimpici de la Lumina, elevi în clasa a VIII-a - Alexandru Enciu, Vasilica Andreev şi Andreea Paraschiv - care, deşi eminenţi la matematică, au dovedit o sensibilitate apropiată de cea a artiştilor adevăraţi.

„Îl socotesc pe Bebe Pitei unul dintre artiştii fotografi importanţi ai oraşului şi judeţului nostru. Pune atâta suflet în ceea ce face încât reuşeşte să creeze o atmosferă şi să contamineze, prin pasiunea sa, pe cei pe care îi învaţă şi îi îndrumă. Expoziţia este o reuşită”, a concluzionat directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu.

În cadrul evenimentului de ieri, cotidianul „Telegraf” a fost distins de organizatorii evenimentului - Consiliul Judeţean Constanţa, prin Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Clasa de Artă Fotografică Bebe Pitei - cu diplome de excelenţă pentru promptitudinea şi obiectivitatea cu care a mediatizat proiectul fotografic cu temă ecologică „Oxigen”, dar şi acţiunile fotografice anterioare.