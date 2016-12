Oximoron guvernamental - „Deficitul e OK“

Execuţia bugetară din primul trimestru s-a încheiat cu un deficit de 900 milioane lei, reprezentând 0,14% din PIB, în scădere de la 0,46% din PIB la finele lui februarie şi 0,67% din PIB în perioada similară din 2013. Deficitul bugetului general consolidat din primele trei luni ale anului asigură încadrarea României în ţintele agreate cu organismele financiare internaţionale, notează Ministerul Finanţelor Publice. Mai exact, limita maximă a deficitului pentru 2014 este de 2,2% din PIB. În primele trei luni ale anului, MFP a marcat creşteri consistente ale veniturilor, comparativ cu anul trecut, datorită impozitului pe profit (plus 235 milioane lei), accizelor (plus 639 milioane lei) şi CAS (plus 587 milioane lei). Totuşi, potrivit unor surse guvernamentale, execuţia bugetară ar fi în urmă cu circa un miliard de lei.