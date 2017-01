Ozonul, factor important în schimbarea climei?

Un studiu publicat de revista „Nature” şi preluat de BBC are ca personaj principal ozonul, unul dintre gazele care ar putea să ne influenţeze mult mai puternic decît ne-am putea imagina şi despre care oamenii de ştiinţă recunosc că nu l-au luat prea în serios pînă acum. Autorii studiului sînt de părere că efectele ozonului (O3) au fost neglijate pînă acum. Unul dintre efectele negative ar fi acela că, la o distanţă apropiată de pămînt, ozonul dăunează plantelor, reducîndu-le capacitatea de a absorbi dioxid de carbon din atmosferă. Prin urmare, mai mult dioxid de carbon va rămîne în atmosferă, în loc să fie absorbit de vegetaţie. “Acest lucru va grăbi schimbarea climei”, concluzionează autorii raportului. „Ozonul ar putea fi mult mai important în schimbarea climei, decît am crezut noi pînă acum”, declară profesorul Peter Cox, cercetător la University of Exeter, Marea Britanie. Oamenii de ştiinţă ştiau deja că ozonul din păturile superioare ale atmosferei acţionează precum un gaz de seră, blocînd energia emisă de razele infraroşii, energie care altfel s-ar pierde în spaţiu. Ozonul din păturile inferioare ale atmosferei se formează ca reacţie între razele de soare şi alte gaze cum ar fi oxizii de azot, metan şi monoxid de carbon. Emisiile de gaze ca rezultat al activităţii umane au dus la niveluri ridicate ale acestui gaz, la suprafaţa Pămîntului. Studiul este foarte important, arătînd că ozonul are un efect major, indirect, în partea inferioară a atmosferei. Cercetările făcute la nivelul solului s-au referit, pînă acum, la modalitatea în care ozonul, în concentraţie ridicată, afectează plămînii oamenilor. Iată însă că studiul britanic relevă şi faptul că ozonul influenţează negativ şi viaţa plantelor, reducîndu-le capacitatea de absorbţie a dioxidului de carbon. „Există şi anumite incertitudini”, spune Cox, adăugînd însă că „din cîte se pare, pînă acum ne-am uitat unde nu trebuie şi nu am văzut ce impact poate avea ozonul asupra atmosferei”. Cercetătorii declară că subiectul rămîne deschis.