Ozzy Osbourne dă vina pe alcool

Rockerul britanic Ozzy Osbourne a declarat într-un interviu recent că alcoolul, nu politica, l-a împiedicat să cânte până acum în Israel. Ozzy Osbourne se află în Israel în această săptămână, concertând în cadrul ediţiei din acest an a festivalului itinerant Ozzfest, alături de trupele Soulfly şi Korn. Concertul de marţi seara va fi primul pe care rockerul britanic îl va susţine în Israel. Întrebat de ce nu a concertat niciodată până acum în Israel, muzicianul britanic, renumit pentru faptul că a fost dependent timp de câteva decenii de alcool şi droguri, le-a spus reporterilor prezenţi la o conferinţă de presă organizată la Tel Aviv: „Cred că am fost beat foarte mulţi ani”. Totodată, muzicianul a precizat că politica nu a avut nicio legătură cu faptul că nu a cântat niciodată până acum în Israel: „Încerc să stau departe de politicieni. Ei nu mă înţeleg, iar eu nu-i înţeleg pe ei”.

În ultimii ani, activiştii pro-palestinieni din Europa şi din SUA le-au cerut artiştilor să boicoteze statul Israel, pentru a protesta faţă de politica dusă de această ţară împotriva palestinienilor. Pe 31 mai, comando-urile israeliene au interceptat o flotilă umanitară internaţională care încerca să spargă blocada israeliană, o operaţiune pregătită şi executată defectuos, care a condus la moartea a nouă militanţi turci pro-palestinieni, declanşând un val proteste pe plan internaţional. După acest incident tragic, numeroşi artişti de renume şi-au anulat concertele programate în Israel, printre aceştia numărându-se Elvis Costello, o figură influentă a rockului britanic, dar şi trupele Pixies, Gorillaz şi The Klaxons. În schimb, alţi artişti celebri precum Rihanna, rockerii de la Metallica, grupul Kool and The Gang, britanicul Elton John şi cântăreaţa hip-hop Missy Elliott au ales să cânte, aşa cum era prevăzut, în faţa fanilor lor din Israel.