Ozzy Osbourne, în România

Legendarul cântăreţ Ozzy Osbourne, fostul solist al trupei Black Sabbath, concertează, pe 2 octombrie, la Bucureşti, la Zone Arena, organizatorii fiind Fun Time Production. Concertul face parte din turneul mondial de promovare a noului album, „Scream\", care va fi lansat pe 15 iunie.

La sfârşitul lui 2009, Osbourne anunţa lansarea acestui album, renumitul rocker britanic menţionând şi titlurile a trei piese care vor fi incluse pe noul material discografic: „Let It Die\", „Diggin\' Me Down\" şi „Soul Sucka\". Produs de Ozzy Osbourne şi Kevin Churko, acesta este primul material discografic pe care apare Gus G., noul chitarist al trupei lui Osbourne.

Trupa Black Sabbath, înfiinţată în Birmingham, Marea Britanie, în 1968, a vândut peste 100 de milioane de albume la nivel mondial. Membrii fondatori ai trupei sunt: Ozzy Osbourne (solist vocal), Tony Iommi (chitară), Geezer Butler (bas) şi Bill Ward (tobe şi percuţie). Printre cele mai cunoscute albume ale trupei se numără: „Paranoid\" (1970), „Master of Reality\" (1971), „Sabotage\" (1975), „Heaven and Hell\" (1980), „Born Again\" (1983), „Tyr\" (1990) şi „Cross Purposes\" (1994).

Albumul solo „No More Tears\", lansat de Ozzy Osbourne în 1991, a primit patru discuri de platină în Statele Unite ale Americii şi a avut parte de o primire călduroasă din partea publicului şi a criticilor de specialitate.