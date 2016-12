Ozzy Osbourne, uimit de succesul noului album Black Sabbath

Ozzy Osbourne s-a declarat uimit de succesul noului album al trupei sale, Black Sabbath, intitulat „13”, explicând că nu se aştepta să fie chiar atât de bine primit de fani. Noul LP al „bunicilor” genului metal a urcat pe prima poziţie în topul descărcărilor de pe internet în 23 de ţări şi urmează să debuteze direct pe prima poziţie în clasamentele muzicale internaţionale, iar lui Ozzy încă nu-i vine să creadă că trupa sa a scos pe piaţă încă o nestemată. „Este un album foarte bun, dar nu m-am gândit niciodată că va avea atât de mult succes. Nu a fost deloc promovat la radio”, a explicat el. În plus, solistul de la Black Sabbath recunoaşte că nu face muzică pe care radiourile să o poată difuza cu uşurinţă: „Noi nu compunem piese de patru, cinci sau trei minute. Noi cântăm până vine momentul să ne oprim”. Profitând acum de ecourile pozitive lăsate de acest album, Ozzy Osbourne a dezvăluit că are un nou obiectiv major: vrea prima poziţie în topul muzical american al albumelor. „Ar fi extraordinar dacă am ajunge pe primul loc în clasamentul Billboard”, crede rockerul.