Ozzy Osbourne va primi premiul Billboard Legend of Live pe anul 2009

Rockerul britanic a cărui carieră se întinde de-a lungul a patru decenii, cu peste o sută de milioane de albume vîndute pe plan mondial, va primi premiul Legend of Live pe anul 2009, în cadrul galei Billboard Touring Awards, care va avea loc pe 5 noiembrie, la New York. Ozzy Osbourne a anunţat că va fi prezent la această gală pentru a-şi ridica premiul. Distincţia Billboard Legend of Live onorează artiştii a căror contribuţie adusă muzicii live şi industriei muzicale a fost semnificativă şi de durată şi este un premiu ce recunoaşte devotamentul acestor artişti pentru arta interpretării live, pentru pasiunea lor de a se adresa fanilor prin intermediul muzicii interpretate în concert.

Printre cîştigătorii ediţiilor precedente se numără Michael Cohl în 2004, promotorul trupei Rolling Stones, Jack Boyle în 2005, fondatorul Cellar Door Concerts, Sir Elton John în 2006, Frank Barsalona în 2007, impresarul muzical considerat un adevărat pionier în acest domeniu şi Allman Brothers Band în 2008. ”Ozzy Osbourne a influenţat cursul muzicii rock şi al interpretărilor live graţie colaborării sale cu trupa Black Sabbath, dar şi în calitate de artist solo extrem de popular, iar ataşamentul lui permanent pentru ideea de a cînta live îl face să devină alegerea ideală pentru premiul Billboard Legend Of Live”, a declarat Ray Waddell, directorul executiv al departamentului de programe, turnee şi concerte live din cadrul trustului Billboard.

Gala Billboard Touring Awards celebrează artiştii de top ai industriei muzicale, concertele şi organizatorii anului, acordînd premii în principal pe baza clasamentului Billboard Boxscore şi a încasărilor din concertele susţinute în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2009. Această gală va găzdui, totodată, de-a şasea ediţie anuală Billboard Touring Conference, ce va avea loc la Roosevelt Hotel din New York, în perioada 4-5 noiembrie.