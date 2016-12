P. Diddy rămâne cel mai bogat rapper

Pentru al treilea an consecutiv, P. Diddy ocupă primul loc în topul celor mai bogaţi rapperi, conform “Forbes”. Acesta are o avere estimată la 580 de milioane de dolari, depăşindu-l încă o dată pe Jay-Z, care ocupă locul al doilea, cu 475 de milioane de dolari. Cea mai mare parte a averii lui P. Diddy provine din contracte care nu au legătură cu industria muzicală, precum cel cu brandul de votcă Ciroc. În schimb, averea lui Jay-Z este alcătuită în principal din suma de 204 milioane de dolari adusă de vânzarea liniei sale vestimentare Rocawear şi de contractul semnat cu Live Nation, în valoare de 150 de milioane de dolari. Dr. Dre se află pe locul al treilea, cu o avere de 350 de milioane de dolari, la care a contribuit şi linia sa de căşti audio profesioniste Beats by Dr. Dre. Topul 5 al celor mai bogaţi rapperi din lume este completat, ca şi anul trecut, de Bryan “Birdman” Williams şi 50 Cent.

CELE MAI MULTE ALBUME VÂNDUTE Cântăreţul spaniol Julio Iglesias este deţinătorul unui nou record. Este artistul latino cu cele mai multe discuri vândute din toate timpurile, au anunţat reprezentanţii Guinness World Record. Celebrul cântăreţ spaniol, care a vândut peste 300 de milioane de discuri pe plan mondial, va primi trofeul intitulat “Primul şi cel mai popular artist internaţional din toate timpurile în China”, din partea directorilor casei sale de discuri, Sony Music Entertainment. Julio Iglesias va primi trofeul din mâinile cunoscutului pianist chinez Lang Lang, în timpul unei ceremonii speciale, luni, la Beijing. Evenimentul va reprezenta prima vizită pe care artistul spaniol o va efectua în capitala Chinei, din 1995, când a primit trofeul pentru cel mai popular artist străin din China, din partea Ministerului Culturii.

Julio Jose Iglesias De La Cueva, cunoscut lumii întregi ca Julio Iglesias, s-a născut în Madrid, pe 23 septembrie 1943. Dacă în 1960, Julio Iglesias studia dreptul şi juca fotbal pentru Real Madrid, trei ani mai târziu, cele două posibile cariere creionate au devenit imposibile din cauza unui accident de maşină în urma căruia a rămas paralizat pentru o lungă perioadă de timp. Cariera muzicală a artistului a început în spital, când a primit o chitară de la medicul care îl îngrijea. Cu ajutorul muzicii şi al familiei, Julio Iglesias a reuşit să se recupereze fizic, iar în 1968, a câştigat Benidorm International Song Festival, cu melodia “La vida sigue igual”, care, mai târziu, a fost folosită în filmul cu acelaşi titlu, bazat pe povestea vieţii artistului. După ce în 1970 a reprezentat Spania la Eurovision, unde a câştigat locul patru, cariera lui Julio Iglesias a luat amploare. În cei peste 40 de ani de carieră, Julio Iglesias a reuşit să vândă peste 300 de milioane de discuri în întreaga lume, înregistrate în peste 14 limbi străine. Potrivit Sony Music Entertainment, Julio Iglesias se află în topul celor mai bine vânduţi 15 artişti din istorie. Palmaresul artistului include un premiu Grammy în 1998, numeroase albume răsplătite cu discuri de platină şi aur, precum şi numeroase distincţii uneori unice în lume.