Pablo Francisco, spectacol în premieră în România

Comediantul Pablo Francisco vine, în premieră, în România, în cadrul „Live and Kickin’ Tour”. Spectacolul va avea loc pe 4 noiembrie, la Sala Palatului din Bucureşti.

Comic american de origine chiliană, Pablo Francisco este unul dintre cei mai cunoscuţi artişti de stand-up din lume, arsenalul de glume, sketch-uri, personaje pe care le aduce pe scenă cu fiecare nouă reprezentaţie transformându-l într-un performer inegalabil. Primele sale show-uri de stand-up au avut loc odată cu prezenţa în cadrul programului „Comedy Central Presents“, în anul 2000. La începutul carierei, în perioada 2001-2002, a participat alături de Carlos Mencia şi Freddy Soto la un turneu promovat sub numele de „The Three Amigos”, urmat de nenumărate apariţii TV în programe de specialitate sau emisiuni precum „The Tonight Show with Jay Leno”. Odată cu trecerea timpului, turneele sale au căpătat o amploare tot mai mare, show-urile sale fiind tot mai căutate. În 2009, a susţinut un turneu european cu nouă reprezentaţii sold-out, urmat de o altă serie de spectacole susţinute cu casa închisă.

Spectacolul se va desfăşura integral în limba engleză. Biletele au preţuri cuprinse între 100 şi 260 de lei, fiind disponibile deja pe www.myticket.ro.