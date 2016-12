“Păcat de sângele vărsat”

Nu este zi în care oameni nemulţumiţi de viaţa tot mai grea din România să nu se adune în faţa Prefecturii Constanţa, continuând, astfel, manifestele începute cu şase săptămâni în urmă. Ei strigă în continuare “România nu uita şi Băsescu va pleca”, “Păcat de sângele vârsat”, “Unitate” şi “Jos Tiranul”. Dezgustaţi de atitudinea sfidătoare a preşedintelui şi împinşi la înfometare de măsurile de austeritate luate de preşedintele Băsescu, oamenii au promis din prima clipă că nu vor înceta demonstraţiile de stradă până când şeful de la Cotroceni nu va pleca. Două autorizaţii de protest au fost luate de Asociaţia Haiducilor, organizatoarea protestelor din oraşul nostru, în cele 43 de zile de demonstraţii, iar ultima expiră sâmbătă. Acest lucru nu îi va împiedica pe oameni să îşi continue manifestaţia împotriva Puterii. “Duminică şi luni au autorizaţie Asociaţia Păgubiţilor Vectra Constanţa, iar marţi Cartel Alfa. Începând cu 1 aprilie vom mai lua încă o autorizaţie de la Primăria Constranţa pentru 30 de zile. Din ce în ce mai multă lumea va ieşi în stradă, iar dacă în două săptămâni Chioru’ nu va pleca, ţara va lua foc, el fiind singurul responsabil”, a spus organizatorul protestului de la Constanţa, Nicolae Mavrodin.

A LUPTAT LA REVOLUŢIE, LUPTĂ ŞI ACUM Oamenii ieşiţi în stradă sunt tot mai supăraţi de funcţionarea sistemului de guvernământ din ţară, multora dintre ei ajungându-le cuţitul la os şi fiind în stare de orice pentru a se face dreptate. “Am fost sub tanc la Revoluţia din 89, am luptat pentru o viaţă decentă, însă nu am primit nimic. Mi-am văzut prietenii cum cad din picioare împuşcaţi de gloanţe, dar nu puteam să fac nimic. Am mâncat zăpadă şi am fost fugărită de mineri doar pentru că un coleg avea un tricou kaki. Am trăit scene de coşmar pentru o viaţă decentă în ţara aceasta, iar acum sunt şomeră. Nu am copii şi nu am nimic de pierdut, iar dacă aş avea o armă, i-aş ucide cu mâna mea pe conducătorii aceştia care nu se mai satură să ne fure”, a mărturisit, cu lacrimi în ochi, o femeie de 45 de ani, Roxana Teodora Niţescu.