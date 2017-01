Pachebotul Norwegian Epic, lansat la apă

Pachebotul Norwegian Epic, al doilea din lume ca mărime şi cel mai mare construit vreodată în Franţa, a părăsit joi seară şantierul STX, fostele Chantiers d\'Atlantique, din Saint-Nazaire. Cu mare discreţie, fără nicio ceremonie, Norwegian Epic, pachebot gigant de 153.000 tone, al doilea după “Oasis of the Seas”, iese în larg la 19h00 GMT. Vasul, care poate transporta 5.186 pasageri şi 1.730 membri ai echipajului, va fi rezervat mai întâi clientelei americane. Pachebotul va fi botezat oficial la New York, pe data de 2 iulie, de către cântăreaţa americană Reba MacEntire, în cadrul unei ceremonii grandioase.

Contractul iniţial cu compania americană Norwegian Cruise Line (NCL) viza construirea a două pacheboturi, însă, în urma unui diferend, comanda s-a redus la unul singur. Plecarea pachebotului va lăsa un mare gol în şantierul naval francez, care nu mai are decât o comandă: un vas pentru marina franceză, cu livrare la mijlocul anului viitor. La fostele Chantiers d\'Atlantique lucrează în prezent 2.280 salariaţi. dintre care 400 la proiectare, şi tot atâtea persoane lucrează la subcontractanţii lor.