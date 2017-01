Pachet bancar Piraeus pentru asociaţii de proprietari

Piraeus Bank România a lansat un pachet de produse şi servicii pentru asociaţiile de proprietari, ce conţine un cont curent şi unul de economii, un depozit în lei cu dobîndă de 14% pe an, acces la serviciile Online Banking, un card de debit şi acces la casete de valori. Banca nu percepe comision de constituire sau retragere la scadenţă din depozite pentru asociaţiile de proprietari titulare de instrumente de economisire la Piraeus. În plus, banca pune la dispoziţia asociaţiilor un cont de economii ce poate fi utilizat oricînd şi care este recompensat cu o dobîndă anuală de 10% la lei, comisionul pentru deschiderea, administrarea sau lichidarea contului fiind zero. De asemenea, Piraeus nu percepe comision de emitere sau de administrare lunară pentru cardul de debit, prin care se poate accesa oricînd contul. În privinţa utilizării serviciilor de Online Banking, asociaţiile de proprietari nu trebuie să plătească o taxă lunară de utilizare. Astfel, asociaţiile pot utiliza Internetul pentru efectuarea de transferuri, plăţi în lei şi valută, ordine de schimb valutar, vizualizarea soldurilor conturilor sau a tranzacţiilor realizate pe conturi şi prestabilirea detaliilor de plată pentru beneficiari. Piraeus mai acordă asociaţiilor de proprietari acces la casete de valori, pentru limitarea riscului pierderii/furtului documentelor importante.