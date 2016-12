Pachet de legi care întăreşte disciplina bugetară în UE

PE şi-a dat acordul, ieri, în cadrul unui vot strâns, pentru un pachet de şase legi care întăreşte disciplina bugetară a ţărilor UE şi care prevede sancţiuni pentru statele cu deficite scăpate de sub control. Votul eurodeputaţilor, reuniţi în sesiune plenară la Strasbourg, va permite intrarea în vigoare a noului dispozitiv discutat de aproape un an şi care a fost deja acceptat de statele UE. În viitor vor putea fi adoptate sancţiuni financiare mai rapid şi mai uşor, sub forma transformării în amenzi împotriva ţărilor considerate prea laxiste a unor fonduri depuse în conturi blocate. Statele din Zona Euro nu vor mai putea ignora avertismentele comisiei privind corectarea politicilor lor bugetare. Pachetul de legi privind guvernanţa economică va face ca statele să-şi abordeze politicile economice defectuoase mai prompt.

Noua legislaţie măreşte transparenţa, cere mai multă responsabilitate din partea statelor şi ameliorează calitatea şi corectitudinea statisticilor, asigurându-se că acestea sunt colectate independent. Aşa cum era de aşteptat, votul în plenul PE a fost strâns. Grupurile de centru-stânga s-au abţinut sau au votat împotriva unor părţi ale acordului, temându-se că pachetul se concentrează prea tare pe corectarea bugetară în detrimentul creşterii economice şi ocupării forţei de muncă. Partea referitoare la dezechilibrele macroeconomice a obţinut o majoritate largă, deoarece grupurile de centru-stânga consideră că acordul a găsit echilibrul potrivit între indicatorii economici şi dimensiunea socială. Votul a avut loc la două săptămâni după ce câteva state membre conduse de Franţa au renunţat să insiste ca avertizarea unei ţări să aibă acordul Consiliului. Deputaţii europeni se temeau că această regulă ar duce la acorduri în spatele uşilor închise, în urma cărora ţările care ar avea nevoie de reforme bugetare ar fi lăsate în pace. Conform noilor reguli, deciziile Comisiei sunt adoptate dacă statele din Zona Euro nu obţin o majoritate pentru a le respinge. Guvernele nu vor putea nici să aleagă să nu facă nimic, deoarece avertismentul va fi emis în cazul în care Consiliul nu votează în 10 zile de la propunerea Comisiei. În cazul în care Consiliul votează împotriva propunerii Comisiei, rezultatul votului va fi făcut public, iar Consiliul va trebui să ofere PE o explicaţie publică. Deşi statele membre au insistat foarte mult împotriva acestui lucru, PE a câştigat dreptul de a audia public miniştrii de Finanţe ai statelor care au primit un avertisment.

PE a mai cerut Comisiei să ia în considerare şi ţările cu surplusuri mari de cont curent, nu numai pe cele cu deficite, ca posibilă cauză a unui dezechilibru macroeconomic. Iniţial, statele membre au insistat ca numai ţările cu deficite să fie investigate. Regulile noi impun Comisiei să ia în considerare şi posibilitatea ca ţări precum Germania sau Olanda să cauzeze instabilitate. Acestor ţări li se va putea cere, prin urmare, să facă reforme.