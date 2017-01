Pachete cu alimente pentru nevoiaşi

Primăria Mangalia, prin Serviciul Public Creşe, Asistenţă Socială, Cultură, Sport şi Igienă Publică, derulează, în perioada 20 - 25 iunie, programul social de distribuire a pachetelor cu alimente pentru nevoiaşi. Peste 2.300 de persoane se încadrează în prevederile Hotărârii Consiliului Local din 28 aprilie 2011 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, constând în alimente pentru pensionarii din municipiu cu o pensie mai mică de 650 de lei/persoană sau 1.300 de lei/familie şi pentru persoanele cu handicap de gradele I şi II şi celor care au vârsta de peste 60 de ani şi nu realizează venituri. De acest program beneficiază aprox. 100 persoane fără venituri, peste 400 persoane cu handicap şi 1.800 pensionari. Pachetele au valoarea de 420 lei/an, adică 35 lei/pachet şi conţin 1 kg de făină, 1 kg de orez, 1 kg de zahăr, un pui calitatea I, 1 kg mălai şi 1l ulei. Pachetele se distribuie de 12 ori pe an. În acestă lună, distribuirea a început de ieri şi va continua până vineri, la Cantina Socială din incinta Grupului Şcolar Industrial „Ion Bănescu” şi la Sala de Sport a Şcolii cu clasele I - VIII nr. 1 din Mangalia, între orele 10.00 şi 16.00, iar sâmbătă (25 iunie 2011) angajaţii Serviciului Social se vor deplasa la persoanele imobilizate la pat. „Numărul celor care beneficiază de acest ajutor este din ce în ce mai mare. Îmi pare rău că sărăcia a atins acest segment de populaţie, care ar trebui protejată, nu osândită la o viaţă cu lipsuri şi greutăţi. Vârstnicii ne-au dăruit o ţară frumoasă, bogată, pe care nu ştim s-o administrăm. Aşa cum am promis, am reuşit să ofer nevoiaşilor, în fiecare lună, pachete cu alimente pentru a le face viaţa mai uşoară”, a spus primarul Claudiu Tusac.