Pachete cu alimente pentru nevoiaşi

MĂSURĂ Peste 3.500 de pensionari cu venituri mai mici de 800 lei/lună, persoane în vârstă de peste 60 de ani care nu realizează venituri, dar şi persoane cu handicap din Mangalia vor primi, din partea administraţiei locale, în perioada următoare, pachete cu alimente, pe care Primăria le acordă tuturor celor care nu-şi mai pot asigura traiul zilnic. Pachetele conţin alimente de bază şi pentru mulţi dintre cei care apelează la această formă de ajutor reprezintă o masă sănătoasă, aşa cum tot mai rar îşi pot permite. Astfel, un pachet conţine un pui, un litru de ulei, un kilogram de zahăr, un kilogram de orez, un kilogram de făină, un kilogram de mălai. Conducerea administraţiei locale informează că pachetele se distribuie în trei locaţii: la cantina socială (incinta Grupului Şcolar Ion Bănescu din str. Negru Vodă), la sala de sport de la Şcoala nr. 1 din Mangalia, situată în strada Matei Basarab şi la fostul complex Metexin situat pe strada Rozelor din localitate. Potrivit reprezentanţilor administraţiei locale, pachetele se vor ridica, personal, în baza buletinului sau a cărţii de identitate sau a cuponului de pensie.

AJUTOARE LUNARE Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, spune că, din păcate, este doar a doua lună din acest an în care se acordă aceste ajutoare. „În primele trei luni din acest an nu am putut acorda pachetele, pentru că nu am avut un buget aprobat. Aşa că, ajutoarele au început să fie distribuite abia din aprilie, însă vor fi acordate în fiecare lună de acum în colo”, a spus Cristian Radu. El a afirmat că programul de distribuire a pachetelor cu alimente este derulat prin intermediul Serviciului Public Creşe, Asistenţă Socială, Cultură, Sport şi Igienă Publică din cadrul Primăriei, iar de el vor beneficia 3.713 de persoane. „Am afirmat, în numeroase rânduri, că vârstnicii Mangaliei sunt părinţii şi bunicii noştri! Trebuie să-i respectăm, să-i ajutăm în această perioadă grea. Este trist faptul că, lună de lună, creşte numărul celor care sunt nevoiţi să apeleze la programele de ajutor social ale Primăriei. Oamenii au ajuns la capătul răbdării, nu se mai pot întreţine singuri şi nu-şi mai pot asigura traiul zilnic”, a conchis Cristian Radu.