Pachete cu alimente pentru vîrstnici, în fiecare lună

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a anunţat ieri că, începînd de luna aceasta, vîrstnicii cu venituri mici şi persoanele cu handicap sever din municipiu vor primi lunar pachetele cu alimente din partea municipalităţii. “De acum înainte, toţi cei care au nevoie de aceste pachete le vor primi în fiecare lună. Urmează să hotărîm data la care vor fi acordate pachetele cu alimente“, a spus Mazăre. Primarul a vizitat ieri pieţele şi cluburile de pensionari în care le sînt oferite vîrstnicilor pachetele cu alimente, cu ocazia sărbătorii Sf. Maria, şi a stat de vorbă cu aceştia, ascultîndu-le problemele. O bătrînică i-a sugerat primarului să includă în pachetul cu alimente şi o pungă de mălai. “Vom lua în calcul sugestia şi e posibil ca, în curînd, pachetele să conţină şi o pungă de mălai“, a spus primarul. Dacă în anii trecuţi, pachetele cu alimente erau oferite de două, de patru sau de şase ori pe an, din această lună, persoanele cu pensii de pînă la 550 de lei, cele de peste 60 de ani fără venituri şi persoanele cu handicap vor primi aceste pachete lunar. Primarul a mai spus că nu se va modifica sistemul de acordare a acestor alimente. “Exact cum se întîmplă acum de şase ori pe an, se va întîmpla de acum înainte de 12 ori pe an. Pachetele cu alimente vor fi acordate în aceleaşi puncte pe care pensionarii Constanţei le-au învăţat deja şi unde vin să le ridice“, a mai spus Mazăre. “Aceste pachete sînt binevenite pentru noi, pentru că avem pensii mici, care nu ne permit decît să supravieţuim de la o lună la alta. Dacă le vom primi în fiecare lună, va fi cu atît mai bine“, a spus Constantina Matei, de 81 de ani.