Pachete cu dulciuri şi alimente de bază pentru copii şi nevoiaşi

Administraţiile locale care dispun de resurse financiare suficiente obişnuiesc, în preajma sărbătorilor, să ofere cadouri copiilor şi nevoiaşilor, constând în jucării, dulciuri şi alimente de bază. Consiliul Local Vulturu a decis să aloce 7.400 de lei pentru a oferi cadouri atât copiilor cât şi persoanelor cu venituri reduse sau celor care se încadrează în legea 416/2001. „Astăzi (n.r. - ieri) am oferit 150 de pachete persoanelor nevoiaşe iar miercuri, cu ocazia serbării de la şcoală, am devenit Moş Crăciun pentru 108 copii de grădiniţă şi elevi de la şcoala din comuna noastră”, a declarat primarul din Vulturu, Eugen Berbec. La fel s-a gândit şi primarul din Grădina, Gabriela Iacobici, care a ales să acorde cadourile pentru copiii din comună tot în cadrul serbării de sfârşit de an. „Am avut pregătite 150 de pachete pentru copiii din comuna noastră constând în haine şi dulciuri. Am avut doi sponsori care au sprijinit acţiunea noastră pentru că singuri nu am fi putut să o organizăm atât de bine. Valoarea fiecărui cadou pentru copii ajunge la 300 de lei”, a declarat primarul din Grădina. Acţiuni similare au fost organizate şi de administraţia locală din comuna Agigea. Aici, primarul a pregătit 700 de pachete cu dulciuri pentru copiii din comună, dar şi pentru copiii din Centrul de Zi Agigea şi de la Centrul de Plasament Delfinul. Nici vârstnicii, persoanele cu handicap sau persoanele fără venituri nu au fost uitate de administraţia locală. Primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu spune că a pregătit pentru aceştia alte 700 de pachete cu alimente de bază.