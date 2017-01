Pachete de Crăciun pentru familiile nevoiaşe şi copiii din Tortomanu

Consilierii locali din Tortomanu au aprobat, în ultima şedinţă, care a avut loc marţi, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 şi proiectul de hotărîre privind aprobarea acordului de asociere a Consiliului Local Tortomanu, conform Protocolului din data de 4 august, în vederea constituirii unei asociaţii, în temeiul OG 26/2000, avînd ca scop realizarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivel zonal. În plus, consilierii locali au votat pentru ca impozitele şi taxele pe anul fiscal viitor să rămînă la nivelul celor din 2006, singurul impozit care urmează să cunoască o majorare fiind cel pe mijloacele de transport. În condiţiile în care au ajuns la concluzia că organigrama Primăriei Tortomanu, aprobată în 2005, nu mai corespunde condiţiilor de muncă actuale, consilierii locali au aprobat suplimentarea acesteia cu opt noi posturi (patru funcţii publice şi patru contractuale), acestea urmînd să fie ocupate pe bază de concurs. Printre posturile nou introduse în organigrama Primăriei Tortomanu amintim: analist programator, arhitect şi muncitor pentru întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă. Pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local s-a mai aflat aprobarea planului de achiziţii publice pentru anul viitor. Printre proiectele Primăriei Tortomanu pe 2007 se află: construirea unor noi sedii pentru primărie şi pentru grădiniţa din localitate, modernizarea infrastructurii din comună, prelungirea reţelei electrice în zona cartierului nou şi construirea unui sediu în satul Dropia, în care să poată funcţiona administraţia publică locală, dispensarul şi Poliţia. Ultimul punct pe ordinea de zi a şedinţei a fost aprobarea cheltuielilor din bugetul local al comunei Tortomanu, în sumă de 15.000 lei, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În acest sens, consilierii locali au votat ca o sumă de 10.000 lei să fie utilizată pentru achiziţionarea şi distribuirea unor pachete cu alimente pentru bătrînii şi familiile nevoiaşe din comună. În plus, consilierii locali au fost de acord şi cu alocarea sumei de 5.000 lei pentru premierea angajaţilor Primăriei. "Cu ocazia sărbătorilor de iarnă vom distribui 400 de pachete cu alimente de bază, în valoare de 25 lei fiecare, pentru familiile nevoiaşe, şi 330 de pachete cu dulciuri şi fructe, în valoare de 30 lei fiecare, pentru copiii din comună. Pachetele pentru persoanele nevoiaşe sînt achiziţionate cu bani din bugetul local, iar cele pentru copii, din sponsorizări. În plus, fiecare angajat al Primăriei va primi o primă de 200 lei. Aceste mici atenţii vin din suflet. Le transmit sănătate şi sărbători fericite tuturor locuitorilor comunei Tortomanu", a declarat primarul din Tortomanu, Gheorghe Panait.