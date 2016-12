Pachete pentru bătrâni şi copii

Primarul oraşului Techirghiol Adrian Stan nu i-a uitat nici în acest an pe locuitorii cu venituri reduse. \"În fiecare an, de sărbători, Primăria Techirghiol este alături de locuitorii oraşului, ale căror posibilităţi financiare sunt reduse. Am dorit ca sărbătoarea Paştelui să fie la fel, sau aproape la fel pentru toţi locuitorii. Am pregătit aproximativ 200 de pachete care au fost distribuite atât copiilor, cât şi bătrânilor din oraş a căror situaţie materială nu este una bună. Cred că prin aceste mici cadouri am reuşit să aducem lumina Paştelui în sufletele acestor oameni amărâţi. Pentru copiii din familiile defavorizate am pregătit mai multe dulciuri, în timp ce pentru bătrâni am pregătit pachete cu cozonaci şi diferite alimente\", a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. El a precizat că banii pentru aceste pachete au fost asiguraţi din bugetul local. \"Efortul bugetar nu a fost atât de mare, mai ales că bugetul pentru acest an ne-a permis acest lucru\", a spus Stan.