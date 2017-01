Pachete pentru copiii comunei Castelu

Consiliul Judeţean Constanţa a jucat ieri rolul lui Moş Crăciun pentru copiii din Castelu. Peste 700 de pachete au ajuns atât la şcolarii şi preşcolarii din Castelu, cât şi la cei din Nisipari. Acestea sunt primele cadouri pe care le primesc elevii din Nisipari, pentru că, la sfârşitul săptămânii, Moşul va mai veni o dată pentru cei 291 de elevi din Nisipari. ”Primăria Castelu are un protocol cu Fundaţia Eltis din Cluj, care în fiecare an a adus pachete pentru copiii din Nisipari. Nici în acest an nu vor lipsi cadourile care le vor fi oferite şcolarilor şi preşcolarilor în cadrul unei serbări care se va desfăşura la Căminul Cultural Nisipari. De asemenea, reprezentanţii Fundaţiei vor duce cadouri şi celor 20 de copii din Castelu înscrişi de trei ani în programul after-school”, a declarat viceprimarul comunei Castelu, Antonela Prodan.