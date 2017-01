Pachete pentru toţi locuitorii din Independenţa

PACHETE Fiecare dintre administraţiile locale constănţene visează la un buget generos care să-i asigure finanţarea proiectelor de infrastructură, dar şi a proiectelor sociale. Din păcate, cele mai multe comune, dacă nu chiar toate, au bugete care abia le asigură existenţa. În aceste condiţii, primarii sunt obligaţi să apeleze la tot felul de artificii şi soluţii economice pentru a reduce cheltuielile, iar economiile realizate se duc fie în proiectele de infrastructură, fie în cele sociale. Cum, la proiectele de pietruire, de realizare şi reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare, sumele necesare sunt foarte mari, economiile primăriilor se duc, de cele mai multe ori, spre proiectele sociale. La Independenţa, primarul Cristea Gâscan a renunţat la câteva contracte de prestări servicii, alegând varianta realizării lucrărilor din comună în regie proprie, adică folosind propriile utilaje şi forţă de muncă locală. ”Aşa am putut să reducem din cheltuielile existente şi să avem bani, la sfârşit de an, pentru proiectele sociale pe care le avem la nivelul comunei. Anul acesta am hotărât să acordăm pachete pentru fiecare familie din comună. În aceste zile vom împărţi 1.140 de pachete familiilor din Independenţa, indiferent de veniturile pe care le au, la care se vor adăuga alte 90 de pachete pe care le vom acorda elevilor din clasele IX-XII de la liceul din comună. După cum se ştie, Consiliul Judeţean Constanţa acordă pachete preşcolarilor şi şcolarilor până la clasa a VIII-a. Noi am considerat că şi elevii de liceu trebuie să primească pachete. Mulţumim CJC pentru cadourile oferite şi pentru sprijinul pe care l-a acordat până în prezent comunei Independenţa”, a declarat primarul comunei, Cristea Gâscan.

ANIVERSAŢI În altă ordine de idei, primarul a spus că, în acest an, aproximativ 200 de persoane din comună, cu vârste între 75 şi 91 de ani, au fost premiate de Primărie şi Consiliul Local. ”Pe fiecare l-am premiat cu un tort şi o sticlă de şampanie. Am descoperit în comună bătrâni de care uitaseră chiar şi familiile acestora, bătrâni care nu se puteau deplasa şi care au fost foarte bucuroşi că primarul a venit la ei să le spună „La Mulţi Ani“. Am decis ca de anul viitor să mărim numărul celor care vor fi aniversaţi de Primărie, astfel că vor primi tort şi şampanie din partea noastră persoanele cu vârste între 70 şi 91 de ani”, a afirmat primarul. Dacă anul 2013 se poate spune că se încheie într-o notă de optimism, pentru 2014 previziunile bugetare nu sunt atât de încurajatoare. Primarul din Independenţa a afirmat că în ultima şedinţă a Consiliului Local s-a luat decizia ca locuitorii cu datorii la bugetul local să nu mai beneficieze de pachetele pe care le dă Primăria. ”Nu este corect ca unii să vină şi să-şi plătească taxele şi impozitele şi să nu ceară nimic, iar cei care sunt datori să aştepte să le dăm noi pachete”, a spus primarul.