Pachetele cu alimente mai întârzie o lună

Zvonurile conform cărora Primăria Constanţa nu va mai oferi vârstnicilor şi persoanelor defavorizate din municipiu pachetele pe care le acordă de opt ori pe an au fost spulberate, ieri, de primarul Radu Mazăre. Cei aproape 49.000 de beneficiari vor primi în continuare pachetele, dar cu o mică întârziere. Prima serie de pachete cu alimente, din cele opt care vor fi acordate anul acesta, va fi distribuită peste aprox. trei săptămâni, cel mult o lună. Motivul decalajului? Întârzierea adoptării bugetului naţional. „Din păcate, bugetul României a fost adoptat abia în februarie, în martie am adoptat bugetul nostru şi ulterior am putut să facem procedurile de licitaţie şi apoi cele de achiziţie pentru alimente. Asta nu înseamnă că oamenii nu vor mai primi pachetele cu alimente de care trebuie să beneficieze“, a precizat Mazăre. Primarul a explicat că regretă că nu va putea respecta şi anul aceasta tradiţia prin care beneficiarii pachetelor primesc alimentele înainte de Paşte, întrucât nu poate cere livrarea produselor înainte de finalizarea procedurilor de achiziţie. „Vine DNA şi mă leagă dacă fac asta. Noi dăm pachete de opt ori pe an. Pentru că în primele patru luni ale anului nu s-au distribuit pachete, o să începem să le dăm lunar, în cele opt luni rămase, din mai până la sfârşitul anului“, a mai spus Mazăre, explicând că banii pentru pachete au fost bugetaţi şi că Primăria a alocat anul acesta 15,5 milioane de lei pentru pachetele ce le sunt oferite nevoiaşilor.

PLAFON Administraţia constănţeană a redus de la 12 la opt numărul anual al pachetelor oferite, în urmă cu doi ani, după ce Guvernul Boc a cerut primăriilor reducerea cheltuielilor. Astfel, nevoiaşii Constanţei beneficiază de opt ori pe an de pachete conţinând câte un pui, un litru de ulei, un kg de zahăr, unul de făină şi unul de orez. Plafonul de venituri lunare în care trebuie să se încadreze persoanele vârstnice pentru a primi acest sprijin din partea administraţiei locale constănţene este de 850 de lei. Aşa se face că, de sprijinul municipalităţii, beneficiază aprox. 49.000 de persoane. Pe lângă pensionarii cu venituri mai mici de 850 de lei, de pachetele oferite de municipalitate mai beneficiază şi persoanele de peste 60 de ani care nu realizează venituri, persoanele cu handicap şi persoanele care beneficiază de venitul minim garantat.