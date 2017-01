Pacienți pe moarte, bătaia de joc a șefului Centrului de Transfuzii Sanguine Slobozia

De parcă era moșia ei, sângele ei, ”Dumnezeul” tuturor sufletelor, un cadru medical ce s-ar părea că n-a dat nici doi bani pe jurământul lui Hipocrat, fostul director al Centrului de Transfuzii Sanguine Slobozia, Cristiana Maria Stoian, a luat în derâdere viețile pacienților aflați pe moarte. Unii chiar s-au prăpădit. S-a crezut mult timp stăpână într-o unitate sanitară cu un rol esențial în Sănătate, a crezut că nimeni nu-i va scoate la iveală comportamentul execrabil, în niciun caz demn de un purtător al halatului alb.

INCREDIBIL Șapte pacienți cărora fosta șefă a Centrului de Transfuzii Slobozia le-a refuzat furnizarea de sânge sau le-a cerut bani au murit, procurorii identificând cazuri în care un copil nu a primit sânge fiindcă era de etnie rromă sau în care rude ale unor politicieni locali au primit preferențial sânge. Procurorii Parchetului Judecătoriei Slobozia, care instrumentează dosarul în care directoarea Centrului de Transfuzii Sanguine Slobozia, medicul Cristiana Maria Stoian, este cercetată pentru comiterea mai multor infracțiuni, au identificat, în cadrul anchetei, șapte pacienți ”care au decedat la intervale mai mici sau mai mari de la momentul internării, unora dintre ei medicul Stoian Cristiana Maria refuzând să le dea sângele solicitat sau furnizându-l în cantități insuficiente ori contra cost”. În referatul cu propunerea de arestare preventivă, procurorii arată că medicul Stoian făcuse o practică din a-i refuza pe pacienții care aveau nevoie de sânge, spunându-le cadrelor medicale care cereau sânge pentru pacienți ”La revedere… e, hai, lasă…” sau ”Lasă, să vină aparținătorii, că așa a vrut și ieri pentru unu și… n-au venit”. ”În cadrul discuției din 3.10.2013, asistenta îi precizează medicului Stoian faptul că doctorul „a solicitat un flacon de sânge pentru o pacientă operată prin cezariană, cu nivelul hemoglobinei 5, de 20 ani, din localitatea (...) care nu are donatori. Stoian Cristiana refuză eliberarea unității de sânge folosind expresia ”La revedere... să-i anunțe familia””, se arată în referatul procurorilor, obținut de corespondentul Mediafax. Probele depuse de procurori la dosar indică, de asemenea, faptul că medici de la spitalele unde erau internați pacienții care aveau nevoie de transfuzii erau nevoiți să aibă o atitudine umilă în fața șefei Centrului de Transfuzii pentru ca pacienții lor să primească sângele care să le salveze viața, Cristiana Stoian având pretenția să fie apelată personal de către medici și ca aceștia să ceară sânge pentru pacienții lor. Nu în ultimul rând, Cristiana Stoian elibera flacoanele cu sânge sau plasmă pacienților în funcție de relația sa personală cu unii medici, procurorii indicând situații în care bolnavi nu au primit sânge cel mai probabil pe considerentele unor relații defectuoase cu unii medici. ”Trebuie menționat că, în cadrul ambelor conversații, Stoian Cristiana a aprobat eliberarea de flacoane de sânge pentru diferiți pacienți, dar când a sesizat faptul că medicul de la Reanimare (...) solicită același lucru, a refuzat în mod constant să elibereze flacoanele, probabil din considerentul unei relații personale defectuoase cu aceasta, fără a avea nici o importanță diagnosticul pacientului care trebuia salvat și care, în cele din urmă, a și decedat”, mai precizează procurorii. În funcție de persoanele care o apelau cu solicitarea ca rudele lor să primească sânge, directoarea Centrului de Transfuzii Slobozia decidea dacă flacoanele sunt sau nu eliberate.

ARE NEVOIE DE SÂNGE: ”E, NA... ȘI?” Procurorii au identificat o situație în care un consilier local a apelat-o telefonic și i-a cerut Cristianei Stoian sânge pentru soacra sa, internată în spital, solicitarea acestuia fiind aprobată în două minute. ”Trebuie observat faptul că nu a solicitat date despre starea pacientei, boala acesteia, nivelul hemoglobinei, așa cum proceda în mod normal, hotărâtor pentru decizia de a elibera sânge fiind numai faptul că bolnavul este mama unui consilier local”, mai notează anchetatorii. ”În contrast direct cu cazul expus mai sus este situația din data de 30.10.2013, ora 19.23, când doctorul Stoian Cristiana-Maria este apelată de asistenta Toma Corina din cadrul Centrului de transfuzii, care îi spune că au o urgență, respectiv chirurgul „…” solicită o pungă de sânge pentru o fetiță de 13 ani supusă unei intervenții chirurgicale și pe care au deschis-o și are burta plină de sânge. Stoian Cristana, folosind expresia „Eh, na... și?“, refuză eliberarea unității de sânge pe motiv că nu s-a stabilit nivelul hemoglobinei, dându-i indicații asistentei să vorbească cu aparținătorii fetiței și întreabă la un moment dat dacă sunt de culoare sau...?, iar la răspunsul afirmativ al asistentei, în sensul că aparținătorii sunt de etnie rromă, Stoian Cristiana folosește expresia „Ah, sunt de culoare... și de culoare“, ca și când acesta ar fi fost un motiv întemeiat să nu aprobe eliberarea unității de sânge solicitate”, menționează procurorii.

”LASĂ, CĂ NU-I TREBUIE LA 14 ANI SÂNGE” Anchetatorii au identificat, de asemenea, o situație în care același medic a refuzat eliberarea unui flacon de sânge pentru un alt copil, spunând ”lasă, că nu-i trebuie la 14 ani sânge”, iar când asistenta i-a declarat că pacientul are hemoglobina 9,4, Cristiana Stoian a spus că va elibera flaconul de sânge când hemoglobina pacientului va scădea sub 7. Totodată, procurorii rețin în documentul citat că directorul Centrului de Transfuzii Slobozia nu aproba nicio solicitare din partea medicilor fără acordul ei personal sau telefonic, deși medicul coordonator al centrului de transfuzii nu are competența să decidă peste medicul curant dacă un pacient are sau nu nevoie de sânge. În plus, practicile Cristianei Stoian erau cunoscute de mulți dintre colaboratorii ei, în acest sens procurorii indicând o situație concretă. ”La data de 09.01.2014, asistenta Molea Vasilica, din cadrul centrului de transfuzii, este apelată de o doamnă care o întrebă dacă a venit și șefa?, iar la răspunsul afirmativ a lui Molea Valerica, doamna întreabă „gata, e pusă pe șpagă? a făcut planul pe 2014?“, scurta discuție dintre cele două asistente fiind de natură a sublinia practicile impuse de medicul Stoian Cristiana”, mai spun procurorii. În referatul cu propunerea de arestare preventivă, procurorii Parchetului Judecătoriei Slobozia menționează și cazurile unor bătrâni care aveau nevoie de transfuzii și care au decedat după ce medicul Cristiana Stoian a refuzat să elibereze flacoane de sânge.

”LA REVEDERE... SĂ-I ADUCĂ APARȚINĂTORI” Astfel, este menționat cazul unui bătrân de 87 de ani, pentru care, în 27 septembrie 2013, medicul a cerut sânge și care nu avea donatori, iar fără a întreba ce diagnostic are pacientul, fosta șefă a Centrului de Transfuzii a refuzat eliberarea flaconului de sânge, spunând: ”La revedere... să-i aducă aparținători”. ”A doua zi, 28.09.2013, Stoian Cristiana este apelată din nou de o asistentă din cadrul Centrului de transfuzii care îi comunică faptul că doctorul „…“ solicită un flacon de sânge, din nou Stoian Cristiana refuzând eliberarea acestuia folosind expresia „Să vină să doneze... hai mai departe“. La data de 30.10.2013, pacientul R.L. a decedat”, se mai arată în referatul procurorilor. În același document este menționată situația altei bătrâne, de 78 de ani, care nu avea rude și care nu a primit sânge pentru că așa a decis Cristiana Stoian, bătrâna murind cinci luni mai târziu. Procurorii notează și cazul unei alte bătrâne, despre care o asistentă îi comunică în repetate rânduri Cristianei Stoian că ”e intubată (...), e vai mama ei (…), moare” și pentru care Stoian le-a cerut asistentelor să pregătească sângele, dar să-l elibereze numai după ce medicul curant al pacientei o va apela personal, bătrâna decedând a doua zi.

UN SINGUR DOCTOR - 21 DE INFRACȚIUNI În 11 iulie, Judecătoria Slobozia a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă a Cristianei Maria Stoian, acuzată de săvârşirea a 21 de infracţiuni, între care 18 infracţiuni de abuz în serviciu, dar şi de înşelăciune, şantaj şi organizarea activităţii transfuzionale în vederea obţinerii de avantaje materiale prin valorificarea sângelui şi a componentelor sanguine umane.

În acest dosar, anchetatorii au identificat 21 de cazuri în care fosta directoare a Centrului de Transfuzie Sanguină Slobozia nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu şi a refuzat eliberarea unor flacoane de sânge către pacienţi internaţi la Spitalul de Urgenţă Slobozia.

În acelaşi dosar, opt asistente de la Centrul de Transfuzie Sanguină Slobozia sunt cercetate sub control judiciar. De asemenea, procurorii Parchetului Judecătoriei Slobozia au dispus, luni, începerea urmăririi penale și în cazul directoarei adjuncte a Institutului Naţional de Hematologie, Corina Posea, care este acuzată că ştia de faptele fostei şefe a Centrului de Transfuzie Sanguină Slobozia şi nu a sesizat organele judicare. Corina Posea va fi cercetată în acest dosar sub control judiciar.