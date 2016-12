Pacienții își pot spune păsurile în săptămâna dedicată lor

An de an, reprezentanți ai Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) din România dedică o săptămână pacienților, ocazie cu care află problemele cu care se confruntă bolnavii, dar caută și rezolvări. În acest an, ”Săptămâna pacienților” se derulează între 17 și 24 aprilie, campania fiind organizată sub Înaltul Patronaj al Comisiilor de Sănătate din Camera Deputaților și Senatul României. ”În perioada Zilei Europene a Drepturilor Pacienților - 18 aprilie, dorim să discutăm despre pacienți și drepturile lor. Se vorbește mult despre drepturile pacienților și totuși avem o lege veche din 2003, fără norme de aplicare, care trebuie urgent actualizată. Unele articole din Legea Drepturilor Pacienților sunt diferite de cele din Carta Europeană a Drepturilor Pacienților. De pildă, în legea românească se arată că pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, materiale, iar în Carta Europeană se arată că fiecare individ are dreptul la servicii de sănătate. Ele trebuie să asigure acces egal tuturor, fără discriminări legate de resurse financiare, domiciliu, tip de boală sau timp”, a declarat președintele COPAC, Radu Gănescu. Tot Gănescu a declarat, pentru ”Telegraf”, că, deocamdată, pacienții își pot spune păsurile doar în mediul online, la adresa www.copac.ro. ”Din păcate, Constanța este unul dintre județele care au puțini reprezentanți ai asociațiilor de pacienți. Așa că bolnavii care întâmpină unele probleme ne pot scrie pe site-ul nostru, la adresa de e-mail precizată la contact”, a precizat președintele COPAC. La rândul său, coordonatorul campaniei, Luminița Vâlcea, a spus că, prin acțiunile desfășurate timp de o săptămână, se dorește menținerea în atenție a problemelor pacienților și a posibilităților lor de rezolvare. ”Vom informa pacienții asupra drepturilor lor, dar vom face și o campanie pentru a actualiza Legea Drepturilor Pacienților”, a declarat Vâlcea. La sfârșitul campaniei vom prezenta principalele probleme identificate.

Evenimente

În zilele de 18, 21 și 22 aprilie vor avea loc întâlniri cu pacienții organizate de asociațiile membre COPAC din întreaga țară; pe 23 și 24 aprilie are loc Forumul Național al Asocațiilor de Pacienți; pe 23 aprilie Workshop pe tema Directivei Cross Border, în parteneriat cu European Patient Forum; pe 24 aprilie Workshop ”Capacity building pentru asociațiile de pacienți”. Forumul Național al Asociațiilor de Pacienți este cel mai mare eveniment dedicat asociațiilor de pacienți și reunește aproximativ 200 de reprezentanți din întreaga țară. Dintre temele discutate enumerăm: Accesul pacienților la tratament și îngrijiri de sănătate, ”Fețele discriminării - o dezbatere despre discriminarea pacienților cronici, Directiva Cross Border, Relația mass-media - asociațiile de pacienți, Strategia națională pentru protecția pacienților cronici.