Pacient hemofilic operat, în premieră

O echipă de medici de la Spitalul „Sf. Spiridon“ din Iași a efectuat o protezare de șold unui bolnav de hemofilie. Beneficiarul intervenției chirurgicale, efectuată în premieră la Spitalul „Sf. Spiridon“ din Iași, este un bărbat de 46 de ani, din județul Vaslui. ”Am fost diagnosticat de la 7 ani, dintr-o întâmplare. Acest diagnostic m-a determinat să îmi limitez viața. Pe parcursul vieții mi-a fost afectat șoldul stâng. Nici când eram mic nu aveam cum să mă joc cu ceilalți copii. Nu am jucat niciodată fotbal. A trebuit să îmi limitez toate mișcările, chiar și la mers și urcat. Nu îți permiți să faci mișcări ca un om normal”, a declarat Mircea Bîgu. Bărbatul a spus că după intervenția chirurgicală se simte un alt om, mai ales că poate păși pe propriile picioare fără a păți ceva.

Medicul ortoped Paul Sârbu a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că pentru efectuarea intervenției chirurgicale echipa de opt specialiști a petrecut mai bine de 70 de minute în blocul operator, iar în prealabil a fost nevoie de două luni de pregătire. ”Operația nu a fost dificilă, ci cazul. Pacientul are hemofilie în formă severă. Orice intervenție mică, fără a fi asigurată cu factor de coagulare, poate fi vitală. E o intervenție dificilă și pentru persoane normale, a trebuit pregătire de două luni, în echipă fiind implicați și medici hematologi, anesteziști și ortopezi și kinetoterapeuți. Oricând puteau apărea complicații. Culmea este că intervenția a mers mai bine decât ca la un pacient normal. Trebuia să fim atenți să nu fie sângerări”, a declarat dr. Paul Sârbu. Conform acestuia, campionii acestei intervenții sunt hematologii și anesteziștii. ”Am riscat. Este un pacient cu o formă severă de hemofilie, cu un nivel de factor de coagulare de sub unu la sută, cu anticorpi antifactor opt prezenți și o anchiloză totală de șold. De un an de zile studiem posibilitatea unei astfel de intervenții, am făcut chiar și cursuri. Evoluția post-operatorie a fost foarte bună”, a declarat dr. Viola Oana Bălănescu.