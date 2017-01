Pacientă de 33 de ani, înviată din morţi la SCJU Constanţa!

A avut zile sau a avut un Dumnezeu al ei, aşa ar spune mulţi despre cazul unei tinere de 33 de ani care a ajuns, pe 2 aprilie, aproape fără suflare la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanţa. Cadrele medicale care au preluat-o pe tânără au avut numeroase reţineri în ceea ce priveşte salvarea ei. Toate semnele medicale, toate rezultatele unor investigaţii nu erau deloc în favoarea pacientei. “Am primit-o în comă profundă, cu toate semnele vitale aproape abolite, singurul semn de viaţă fiind activitatea cardiacă. Am fost chemat de acasă, dar am fost atenţionat că este un caz extrem de grav”, a declarat, în exclusivitate pentru “Telegraf”, şeful Maternităţii SCJU, prof. univ. dr. Vlad Tica. Chiar dacă şansele erau aproape de zero, medicii nu au cedat în faţa cazului extrem de grav şi au luptat până în ultima clipă. Eforturile le-au fost răsplătite. A fost o muncă în echipă, fără de care femeia n-ar fi câştigat lupta pentru viaţă.

ERA ÎN COMĂ Totul a început în incinta unui spital privat din Constanţa. Pacienta, însărcinată în cinci luni (sarcină gemelară), a avut complicaţii care au dus la avort. Starea sa s-a înrăutăţit de la o oră la alta. A fost chiar supusă manevrelor de resuscitare, din fericire reuşite. Pacienta a fost transportată de urgenţă la SCJU, loc unde a început cursa contracronometru pentru viaţă. Echipa medicală ce s-a reunit pentru salvarea femeii a demonstrat din nou că, şi la Constanţa, doctorii fac minuni. În ciuda tuturor reproşurilor care li se aduc, ei reuşesc să salveze vieţile oamenilor. Trebuie să recunoaştem că şi la SCJU există medici care-şi exercită profesia aşa cum au jurat la finele celor şase ani de facultate.

INIŢIAL NU A FOST PERMISĂ OPERAŢIA Pacienta trebuia operată de urgenţă pentru a i se opri sângerarea extrem de abundentă. “Hemoglobina sa era de 2 - 3 (o valoare de cinci-şase ori mai mică decât în mod normal - n.r.). Medicii anestezişti mi-au interzis să o operez. Era firesc. Între timp, au reuşit o să stabilizeze, astfel încât operaţia să poată avea loc”, a declarat şeful Maternităţii SCJU, prof. univ. dr. Vlad Tica. Costurile pentru menţinerea în viaţă a pacientei au fost însemnate, precizează managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. “În situaţii extreme, facem totul pentru ca bolnavul să primească tot ceea ce are nevoie pentru a fi salvat. Aşa am procedat şi în cazul femeii aduse de la un spital privat din Constanţa în stare extrem de gravă”, a declarat managerul SCJU. Prof. univ. dr. Tica a adăugat că pacienta a primit medicaţia necesară, care, de altfel, şi-a şi făcut efectul. Ea a fost supusă intervenţiei chirurgicale, într-un final, astfel că sângerarea a fost oprită. “I-am făcut în mare urgenţă o histerectomie subtotală de hemostază, ca să-i oprim sângerarea. Am putut să o operăm datorită eforturilor medicilor anestezişti. A fost de gardă, în acea seară, dr. Sorin Brovchin. A fost o întreagă echipă care a contribuit la salvarea pacientei, dr. Popa, dr. Luminiţa Popescu şi mulţi alţii”, a declarat profesorul, care a adăugat că a fost o luptă “pentru fiecare centimetru de viaţă”. Prof. univ. dr. Tica nu-şi aduce aminte să fi avut, în ultimii ani, un caz similar. “A fost un caz cu totul excepţional, nu-mi aduc aminte de un caz de o asemenea gravitate, cu o asemenea evoluţie”, a adăugat profesorul.

“MI-AU SALVAT FATA” Mama femeii, aproape cu lacrimi în ochi, şi-a făcut cruce şi a mulţumit în primul rând bunului Dumnezeu că fata sa este în viaţă. Ea a declarat, în exclusivitate pentru ziarul “Telegraf”, că le mulţumeşte tuturor doctorilor. “Le mulţumesc din suflet tuturor medicilor, în special profesorului dr. Tica, pentru că mi-au salvat fata. Au reuşit un miracol. Am crezut că o pierd”, a spus femeia. Pacienta a putut să ne spună că se simte bine, dar nu-şi aduce aminte prin ce a trecut.