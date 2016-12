Pacientă rănită în ambulanţă

O constănţeancă ce a solicitat ambulanţa, ieri dimineaţă, pentru că se simţea rău, a fost rănită în timp ce era transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa din cauza neatenţiei şoferului de pe salvare. Georgeta Năstasă, de 64 de ani, spune că are probleme cu tiroida şi, ieri dimineaţă, în jurul orei 06.00, s-a simţit foarte rău şi a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Ea a fost preluată de autosanitara CT 22 EMU, aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, condusă de Memet Demirel. Pe b-dul 1 Decembrie 1918, la intersecţie cu I.G. Duca, şoferul a frânat brusc. În urma acestei manevre, pacienta a căzut de pe scaunul pe care era aşezată şi s-a lovit cu faţa şi umărul de aparatura medicală. Şoferul şi-a continuat drumul spre spital, a predat-o pe pacientă şi, pentru că i se termina tura, a plecat acasă fără să raporteze incidentul. Ajunsă la spital, Georgeta Năstasă s-a plâns cadrelor medicale, care au anunţat poliţia. În urma investigaţiilor medicale s-a stabilit că pacienta a suferit un traumatism cranio-facial şi unul la umăr. În jurul orei 11.00, Demirel Memet a fost chemat de acasă pentru a da declaraţii la Poliţia rutieră. Şoferul a fost testat cu aparatul Drager, care a arătat că avea o alcoolemie de 0,43mg/l alcool pur în aerul expirat. Demirel le-a declarat poliţiştilor că a băut după ce a ajuns acasă, însă şi consumul de alcool după producerea unui accident este, conform legii, faptă penală. Referitor la incident, el a spus că a frânat brusc pentru a acorda prioritate. Bărbatului i s-a întocmit dosar penal sub învinuirea de vătămare corporală, părăsirea locului accidentului şi consum de alcool după producerea unui accident cu victime. Directorul adjunct al SAJ Constanţa, dr. Aura Broască, a declarat că pacientul care era transportat la spital a refuzat transportul pe targă, pe motiv că se sufoca, şi de aceea a fost aşezată pe un scaun şi i s-a cuplat centura de siguranţă. „Mâine se va întruni o comisie care va hotărî ce măsuri vor fi luate faţă de şoferul ambulanţei, dar şi faţă de asistentă. Am contactat şi pacientul rănit pe care l-am rugat să vină la sediul SAJ Constanţa, pentru a stabili împreună ce s-a întâmplat cu exactitate”, a declarat dr. Aura Broască.