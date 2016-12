Paciente cobai

Şeful secţiei Obstetrică-Ginecologie 2 din cadrul Maternităţii Oradea este anchetat de Colegiul Medicilor din România (CMR) după ce ar fi făcut operaţii laparoscopice fără a avea competenţa şi studii clinice pentru testarea de medicamente fără dovada consimţământului informat al pacientelor. CMR a declanşat o anchetă în cazul medicului ginecolog Doru Crăiuţ - profesor la Facultatea de Medicină şi Farmacie a Universităţii din Oradea şi şef de secţie Obstetrică-Ginecologie 2 în cadrul Maternităţii Oradea, care face parte din Spitalul Clinic Judeţean - după ce fosta conducere a maternităţii orădene a sesizat colegiul, încă la începutul primăverii. „Am primit săptămâna trecută confirmarea că o comisie de la Bucureşti a Colegiului a început ancheta în cazul dr. Doru Crăiuţ, ca urmare a sesizării pe care am înregistrat-o oficial în primăvară”, a declarat fostul manager al Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie, în prezent manager al Spitalului Judeţean, în care a fost încorporată Maternitatea, Gavril Grebenişan. El a spus că sesizarea arăta că dr. Crăiuţ a încălcat articolele 22, 23 şi 29 din Codul profesiei de medic, conform cărora un medic \"poate executa o activitate medicală doar dacă are pregătire şi practică suficiente pentru aceasta\", că \"poate utiliza numai aparatură autorizată şi pentru mânuirea căreia are pregătire\", iar \"dacă are activităţi în învăţământ răspunde în respectarea Codului de cei pe care îi are în îndrumare\".