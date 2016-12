Pacientele cu A/H1N1 sunt bine

Cele două femei din Năvodari şi Constanţa, de 34, respectiv 61 de ani, diagnosticate cu virusul gripal A/H1N1, fiind primele cazuri din acest an, la nivelul judeţului nostru, sunt bine, asigură directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina. Evoluţia stării de sănătate a pacientelor, care aveau boli cronice asociate (afecţiuni respiratorii şi cardiovasculare), este una favorabilă, spune reprezentantul Ministerului Sănătăţii (MS) în teritoriu. Potrivit reprezentanţilor DSPJ Constanţa, în ultima săptămâna au fost înregistrate cinci cazuri de suspiciune de gripă, trei persoane necesitând îngrijri medicale pe patul de spital. În urma analizelor, în două dintre cazuri a fost confirmată existenţa virusului A/H1N1. Un bilanţ recent al Ministerului Sănătăţii arată că 24 de români s-au îmbolnăvit de gripă nouă de la începutul acestui an, iar patru persoane diagnosticate cu A/H1N1 au murit. Cele mai multe cazuri de infectare s-au înregistrat, până acum, în Bistriţa-Năsăud şi Iaşi. Au mai fost diagnosticate câte două cazuri în şapte judeţe din ţară. Cel mai recent caz este cel al unui băiat de un an şi două luni din Satu Mare, care a şi murit. Prima victimă a gripei, în acest an, a fost un profesor de arhitectură. El a murit la spitalul din Iaşi, din cauza complicaţiilor apărute în urma contractării virusului gripei noi. Bărbatul a fost internat în spital la începutul lunii ianuarie, în stare gravă, după ce se întorsese din Egipt. În Bulgaria, însă, situaţia este şi mai gravă, ministerul lor declarând epidemie de gripă în 12 regiuni ale ţării.