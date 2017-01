Pacientele cu cancer mamar vor avea acces mai uşor la analize şi operaţii de reconstrucţie

Pacientele care suferă de cancer mamar vor avea posibilitatea unui acces mai facil, din luna mai a acestui an, la tratamente și la reconstrucție mamară prin endoprotezare. "Am spus că vom face totul pentru a facilita accesul la medicație, analize și intervenții de refacere de ultimă generație pentru pacientele cu această boală. Am reușit prin Hotărârea de Guvern adoptată astăzi să dăm pacientelor afectate de această formă de cancer posibilitatea de a beneficia de investigații, medicație și operații de reconstrucție", a declarat astăzi ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, prin intermediul unui comunicat remis presei. Hotărârea de Guvern mai prevede reincluderea investigației PET-CT (scanare de înaltă rezonanță pentru depistarea și stadializarea cancerului) și introducerea reconstrucției mamare după afecțiuni oncologice prin endoprotezare în Programul Național de Oncologie. Astfel, un număr de 800 de bolnave cu cancer mamar vor beneficia de reconstrucție mamară, fiind alocat un buget de 2,52 milioane lei. Totodată, 3.000 de paciente vor efectua investigații PET-CT, suma totală alocată fiind de 12 milioane de lei. Sumele acordate se încadrează în bugetul alocat pentru derularea Programului Național de Oncologie. De asemenea, prin Hotărârea de Guvern adoptată este completat articolul 23 din HG nr. 124/2013, care reglementează acordarea unor medicamente oncologice prin farmaciile cu circuit deschis, cu medicamentul corespunzător DCI-ului Trastuzumabum, medicament care poate fi administrat subcutanat.