Pacienți din toate colțurile țării, UNIȚI-VĂ!

Pacienții din România sunt singurii care știu cu adevărat care sunt problemele cu care se confruntă sistemul de sănătate; aproape zilnic sunt reclamate numeroase situații, unele extrem de grave. Bolnavii trebuie să știe că asociațiile de pacienți îi pot susține de câte ori au nevoie. Fiecare dintre noi poate ieși public și susține că nu are tratament sau că nu a fost tratat corespunzător în sistemul de sănătate.

IMPLICAREA FIECĂRUIA DINTRE NOI POATE SCHIMBA LUCRURILE ÎN SISTEM!

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) din România, cu sprijinul Ambasadei Franței, lansează proiectul ”Pledează pentru drepturile tale ca pacient!”. Proiectul va cuprinde o campanie de informare ce va avea ca figuri centrale șase pacienți - lideri de asociații de pacienți din COPAC, care își vor face publică povestea de pacient și ce motivație au avut să se implice în mișcarea pacienților, o cercetare în urma căreia va fi elaborat un raport cu titlul ”Starea națiunii - principalele probleme ale sistemului de sănătate - perspectiva pacienților”, un training cu reprezentanții mass-media, trei întâlniri zonale la Cluj, Iași și Craiova. În cadrul proiectului vom realiza și o cercetare asupra principalelor probleme cu care se confruntă pacienții cronici. Invităm toți pacienții care doresc să ne spună cu ce probleme s-au confruntat să completeze chestionarul aflat pe https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVZJxD9NM2i5bgU9mKwY-w3OKTiVJFiwif7zn_mAvUmpnE-A/viewform?c=0& w=1