Pacienţi fără şanse egale

Ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, aflat sâmbătă la Tg. Secuiesc, a afirmat că principala slăbiciune a sistemului sanitar este faptul că, după 20 de ani, pacienţii nu beneficiază de şanse egale. “Avem localităţi cu spitale cu management bun, unde serviciile medicale sunt corespunzătoare, în care pacienţii sunt oarecum mulţumiţi de ceea ce primesc, şi alte situaţii în care acest lucru nu are loc”, a declarat Cseke. În acest context, ministrul a subliniat necesitatea descentralizării şi egalizarea tarifului pe caz ponderat, pentru a exista un nivel unitar în toată ţara. O situaţie de tarif sub media naţională este la Spitalul din Tg. Secuiesc, al 23-lea din ţară de la coadă la acest capitol, din peste 400 de spitale. Din această cauză, unitatea medicală a adunat în cinci ani de funcţionare mai multe datorii, a avut procese şi greutăţi. Cu toate acestea, din 2005 şi până în prezent a reuşit să facă investiţii din sponsorizări în valoare totală de 700.000 de euro. Şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Constanţa este o unitate sanitară care se confruntă cu probleme similare, şi aici tarifele fiind sub media naţională, motiv pentru care cea mai mare unitate sanitară din ţară care deserveşte o mare parte din zona Dobrogea, iar vara, în plin sezon, şi mii de turişti veniţi din toată ţara, are de suferit din punct de vedere financiar. Toate conducerile SCJU au făcut eforturi pentru ca unitatea să poată asigura pacienţilor măcar minimul necesar de tratamente, în condiţiile în care unitatea sanitară este una de urgenţă. “S-au făcut eforturi mari pentru ca bolnavii să nu aibă de suferit. Este adevărat că nu le putem oferi tot, însă reuşim să aigurăm urgenţele”, declara, nu demult, purtătorul de cuvânt al SCJU, dr. Florian Stoian. Viitorul Spitalului din Constanţa nu este deloc unul strălucit dacă nu se intervine în ceea ce priveşte o suplimentare a bugetului. “În actualele condiţii, din vară, cu siguranţă, intrăm în colaps”, spunea dr. Stoian. Contrar declaraţiilor sale, ministrul secretar de stat, dr. Cristian Irimie, aflat într-o vizită la Constanţa, asigura că nici pomeneală de colaps, chiar dacă a precizat că Ministerul Sănătăţii nu poate promite nimic în ceea ce priveşte aspectul financiar.

• VIZITE • Ministrul Sănătăţii s-a aflat vineri şi sâmbătă în vizită de lucru în judeţul Covasna, ocazie cu care a vizitat Spitalul Judeţean, Ambulanţa, Spitalul de Cardiologie, iar sâmbătă, Spitalul din Tg.Secuiesc. Aici, conducerea spitalului a solicitat sprijin pentru un proiect de reabilitare a secţiei de psihiatrie şi a prezentat greutăţile cu care se confruntă din cauza tarifului mic pe caz rezolvat, cât şi realizările şi planurile de viitor, aspecte întâlnite în cele mai multe spitale din ţară, inclusiv în cele din Constanţa.