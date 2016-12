Pacienţi operaţi pe cord, pe propriile picioare din a doua zi!

Chirurgia cardiovasculară din Constanţa este recunoscută de specialişti cu renume din ţară, astfel că specializarea din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa - care a fost dezvoltată ca urmare a proiectelor preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, nu de mult înfiinţându-se Departamentul Inimii - a fost recunoscută ca şi centru regional. „Este o mare reuşită pentru noi, munca noastră fiind apreciată de colegi specialişti cu renume din ţară”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul SCJU, dr. Marius Militaru. Intervenţiile chirurgicale pe cord, dar nu numai, care au avut loc la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară de la Constanţa, prin diferite metode, chiar şi de ultimă generaţie, au fost adevărate reuşite. Pacienţii au fost cei care au apreciat reuşitele medicilor. „A doua zi după ce am fost operat m-am ridicat în picioare şi am mers singur, fără ajutor. Nici nu mi-a venit să cred”, este declaraţia pacientului de 76 de ani, din Constanţa, care a fost operat zilele trecute, pe cord, printr-o metodă după un model belgian. Marin Cătălui este beneficiarul intervenţiei în premieră la Constanţa, operaţie care, aşa cum a spus el, îl face să se simtă un alt om. „Nici nu-mi vine să cred cât de bine mă simt. Înainte abia dacă respiram, abia dacă reuşeam să fac câţiva paşi fără să obosesc. Acum mă simt excelent. Este adevărat că nu am făcut prea mare efort, aici, în spital, dar pot să spun că mă simt excelent”, a spus pacientul.

Marin Cătăloiu a intrat în sala de operaţie cu mare încredere în medicul Marius Militaru, el ştiind că are o vastă experienţă în domeniu şi că a profesat ceva timp şi în mari clinici din Germania, că în permanenţă merge la specializări în ţară şi străinătate. „Eram ferm convins că totul va decurge bine, şi aşa a fost. Sunt foarte bine”, a spus pacientul, astăzi el urmând să fie externat. Intervenţiile chirurgicale pe cord de la Constanţa sunt în număr tot mai mare. „Avem o listă de aşteptare mare, se întinde pe aproape două-trei luni”, a declarat dr. Militaru. De asemenea, şeful Clinicii a declarat că întreg personalul medical ce profesează la Cardiologie Cardiovasculară este unul profesionist, în permanenţă ei fiind puşi la punct cu noutăţile de ultimă oră în domeniu.