Pacienţi refuzaţi

Un spital polonez refuză spitalizarea după ocuparea locurilor finanţate public, din cauza unor măsuri de reducere a cheltuielilor, iar suma acordată ca ajutor de înmormântare ar putea fi redusă la jumătate, potrivit unui proiect al Ministerului de Finanţe. Refuzul internării a început să apară în al doilea semestru al acestui an, după ce Fondul Naţional de Sănătate a anunţat că nu va plăti pentru cazurile admise în plus peste numărul maxim de locuri finanţate din fonduri publice. ”Nu are niciun rost să sperăm că Fondul Naţional de Sănătate ne va da banii înapoi, pentru că ultimii doi ani ne-au demonstrat acest lucru”, a declarat Aneta Dyka-Urbanska, purtătoarea de cuvânt a acestui spital din districtul Mielec din sud-estul Poloniei. De la jumătatea lunii iulie, unitatea a început să refuze să primească noi pacienţi în anumite secţii.

Pe de altă parte, între măsurile conţinute de un proiect al Ministerului polonez al Finanţelor privind reducerea deficitului bugetar la 45 de miliarde de zloţi polonezi (11,2 miliarde de euro) figurează reducerea ajutorului de înmormântare la jumătate. În prezent, statul polonez decontează suma de 3.500 de zloţi (875 de euro) pentru o înmormântare. Între alte măsuri, proiectul propune şi suspendarea temporară a angajărilor în administraţia publică.