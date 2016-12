Pacienți transplantați renal morți din cauza unui focar de gripă porcină?

Rudele unor pacienți transplantați renal au acuzat joi, 28 aprilie, conducerea Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj că a muşamalizat existenţa unui focar de gripă porcină care a dus, ulterior, la decesul pacienților respectivi în alt spital. Preşedintele Asociaţiei penru Solidaritate şi Empatie “Delia Grădinaru”, Emanuel Ungureanu, a cerut autorităţilor să facă o anchetă la ICUTR şi să verifice care a fost sursa virusului care a omorât doi pacienţi. “(...) cerem măsuri drastice din partea Ministerului Sănătăţii şi a Parchetului împotriva acelor persoane care se fac vinovate de omor prin imprudenţă sau de abuz sau neglijenţă în serviciu”, a spus Ungureanu. “DSP ar fi trebuit să anunţe public că este focar de gripă, că s-au luat măsuri. Nicio instituţie nu a anunţat că la ICUTR a fost un focar de gripă care s-a mutat la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, unde au fost transferaţi ulterior pacienţii şi unde au decedat, dar nici acest spital nu a anunţat focarul de gripă porcină. În actele ICUTR apare foarte clar că mai mulţi pacienţi au fost infectaţi cu virusul AH1N1, dar rudele nu au fost informate. Pe adresa de transfer de la ICUTR la Spitalul de Boli Infecţioase scrie doar că au infecţii respiratorii severe”, a spus Emanuel Ungureanu.

Iulia Molnar, fiica uneia dintre pacientele decedate, Toth Ana, a declarat, în cadrul unei conferință de presă, că tot ceea ce doreşte este să se afle adevărul, să ştie de ce a murit mama sa. “Suntem şocaţi de modul în care au fost trataţi cei doi pacienţi, care au fost internaţi în aceeaşi perioadă la ICUTR, de aceiaşi medici şi cu aceeaşi indiferenţă. Demersul nostru comun este aflarea adevărului despre circumstanţele în care au murit, suntem revoltaţi de modul cum au fost trataţi post-transplant. Nu ni s-a spus că au fost infectaţi cu gripă porcină, am aflat acest lucru doar de la Spitalul de Boli Infecţioase. De ce au ascuns acest lucru, mai ales că ştiau diagnosticul de gripă porcină?”, a spus Molnar. La rândul său, Melania Bejan, soţia lui Viorel Bejan, celălalt pacient decedat, a depus în 18 aprilie o plângere la Colegiul Medicilor Cluj.

“Sunt dezamăgită de comunicarea între pacient, aparţinători şi spital. Nu ştiu de ce a murit soţul meu, sunt consternată că, supravegheat de atâţia medici, soţul meu a murit cu zile într-un spital unde colcăie viruşi şi bacterii. Am fost ignorată şi minţită. Am aflat că erau internate două paciente care tuşeau şi erau în aceeaşi zonă cu pacienţii transplantaţi, nu se poate aşa ceva. Cum s-a putut face infectarea cu gripa porcină şi cum, sub ochii atâtor medici, soţul meu a murit? Soţul meu avea diverse bacterii identificate la Spitalul de Boli Infecţioase”, a spus Bejan. Adrian Bărbos, medic în cadrul ICUTR Cluj-Napoca, a declarat, joi, că au fost, într-adevăr, 5 pacienţi care au fost diagnosticați cu virusul gripei porcine, ”care au luat o infecţie, dar nu din ICUTR”. Acesta a subliniat că pacienţii erau internaţi la Secţia de Transplant, dar se mişcau liber între secţii, puteau să coboare la Ambulator, în sala de aşteptare, unde se află, zilnic, peste 100 de persoane. “Pacienţii cu transplant sunt persoane cu risc de a dezvolta diverse infecţii pentru că au imunitate redusă. Încercăm să îi izolăm pe pacienţi pe cât posibil, să intre cât mai puţin în contact cu alţi pacienţi sau cu aparţinătorii, dar nu putem să le limităm accesul, să interzicem accesul aparţinătorilor”, a precizat Adrian Bărbos.

Potrivit acestuia, aparţinătorii pacienţilor au fost anunţaţi despre diagnosticul de gripă porcină când acesta a fost confirmat şi a avut loc transferul la Spitalul de Boli Infecţioase Cluj-Napoca. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj, dr. Irina Filipescu, a declarat că mai mulți pacienți cu gripă porcină, printre care și cei doi care au decedat, au fost internați la ICUTR Cluj-Napoca, de unde au fost transferați la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. Directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Cluj, Mihai Moisescu, a declarat, la rândul său, că în februarie au fost înregistrate cinci cazuri de infectare cu virusul AH1N1 la ICUTR Cluj-Napoca.