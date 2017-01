Pacienţii cer oprirea campaniei de denigrare a şefului CMR

Reprezentanţii Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC) au luat act cu îngrijorare de modul în care autorităţile înţeleg să nu respecte prezumţia de nevinovăţie în cazul anchetei referitoare la proiectele europene implementate de Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi, fiind învinuit preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, totodată şi rector al Universităţii din Iaşi. „Campania pornită pe baza informaţiilor scurse de la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) o considerăm un afront la adresa comunităţii medicale din România, comunitate care luptă alături de pacienţi pentru un sistem sanitar performant şi de înaltă calitate”, se arată în comunicatul COPAC. Reprezentanţii pacienţilor din România susţin că profesorul Astărăstoae este principalul susţinător al mişcării pacienţilor din ţara noastră, este cel care a înţeles că, prin colaborarea între medici şi pacienţi, lucrurile se pot schimba în bine în sistemul sanitar. „Ca urmare a acestei viziuni, CMR a fost prima şi singura instituţie din ţară unde reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi au găsit sprijin şi suport în lupta pentru promovarea şi apărarea drepturilor pacienţilor, făcând împreună un corp comun în lupta împotriva măsurilor aberante pe care politicienii iresponsabili le iau pentru sistemul sanitar, pentru medici sau pacienţi”, subliniază COPAC. Ei cred că ceea ce se petrece în prezent este rezultatul poziţiei tranşante pe care şeful CMR a luat-o de nenumarate ori, împotriva celor care ne alungă medicii din ţară şi cărora nu le pasă de pacienţi.

„CEREM DNA OPRIREA ACESTUI SPECTACOL MENIT SĂ ŞTIRBEASCĂ MERITELE ŞI IMAGINEA UNUI OM CARE A DĂRUIT ATÂT DE MULT BRESLEI MEDICALE, DAR ŞI MIŞCĂRII PACIENŢILOR DIN ROMÂNIA”.

Acuzele grave ce i se aduc preşedintelui CMR nu i-au lăsat indiferenţi nici pe colegii săi, de asemenea membri ai comunităţii naţionale şi internaţionale. Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj Napoca, prof. Constantin Ciuce, a iniţiat o petiţie de susţinere a prof. Astărăstoae, petiţie semnată deja de peste opt sute de persoane, majoritatea medici, inclusiv de către colegi din Constanţa. Reamintim că profesorul Astărăstoae, dar şi fiica sa sunt învinuiţi într-un dosar de corupţie privind implementarea unei platforme electronice la UMF cu fonduri europene (trucarea unei licitaţii pentru eLearning cu fonduri europene în valoare de peste 6,4 milioane de euro, prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice). Imediat ce a fost pus sub acuzaţie, preşedintele CMR a suferit un atac de panică, motiv pentru care a şi fost spitalizat. Ulterior s-a dovedit că suferinţa profesorului este mult mai gravă, el necesitând o angioplastie, intervenţie chirurgicală în timpul căreia îi va fi implantat un stent, din cauza unor probleme cardiace mai vechi. El însă nu a acceptat intervenţia acum, ba mai mult, a cerut externarea tocmai pentru a-şi demonstra nevinovăţia sa şi a fiicei sale în faţa celor care l-au învinuit de abuz în serviciu, tentativă la fals în înscrisuri şi conflict de interese în cazul dosarului instrumentat de DNA. „Dana nu a fost inclusă în proiect. Până acum am ţinut-o departe de UMF, ca dracul de tămâie, tocmai pentru a nu apărea acuzaţii de nepotism sau trafic de influenţă, pentru că mi-am angajat copilul la aceeaşi instituţie la care lucrez. Nu ştiu de unde şi până unde s-a ajuns aici. Acum am înţeles că pe numele unor persoane sunt fabricate dosare care trebuie scoase atunci când acestea devin incomode. Nu ştiu de unde presa a avut acces la informaţiile DNA. În adresa primită se menţionează că informaţiile au caracter strict secret. În plus, multe din articolele publicate de mass media nu sunt adevărate, dar se citează surse din rândul anchetatorilor”, declara profesorul.