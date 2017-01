Pacienţii cu AVC, într-un grad de dizabilitate

14:21:06 / 11 Aprilie 2014

AVC-ul nu este doar o dizabilitate!

Viata acestor oameni atarna ca de un fir de ata si le este pusa aproape in permanenta in pericol avand in vedere ca orice crestere a tensiunii, emotii puternice, efort, etc. si lipsa medicamentelor ii poate scoate dintre noi! Si, tinand cont ca majoritatea AU NEVOIE DE INSOTITORI, GRADUL DE HANDICAP NU TREBUIE STABILIT CA UN BAREM CI TREBUIE EVALUAT IN CE MASURA A FOST AFECTAT, DEOARECE, PENTRU A BENEFICIA DE INSOTITOR REMUNERAT TREBUIE SA AI GRADUL 1 DE HANDICAP. Asa ca, daca vreti norma generala, gradul de handicap trebuie sa fie gradul 1! Asta daca vreti sa mai reparati ceva! INSOTITORII DIN CE TRAIESC? PENTRU CA TREBUIE SA STAI LANGA EL, *NU MAI AI VIATA PRIVATA, ESTI... VIATA LUI*!!!!!