Pacienţii cu hepatită şi hemofilie trăiesc o dramă

16:21:56 / 21 Februarie 2014

moooor cu zileee!

Am avut hepatita B, nu am stiut si acum s-a cronicizat. Ce vina am eu ca m-am dus la un stomatolog care m-a infectat? Nici nu mai stiu care-i acela, ca m-as duce sa-i"multumesc". In fiecare zi, minut de minut, cu toate ca tin regim, nu fumez, nu beau alcool de ani de zile, NU MAI AM VIATA, astept sa mi se spuna ca am ciroza . Ce vina am eu? Oare nu merit si eu sa fiu tratat?Daca nu am bani, trebuie sa mor!!!!! Rusine!