Pacienţii întreabă, medicii răspund

Într-un context mondial îngrijorător, în care există riscul de reapariţie a unor boli prevenibile prin vaccinare şi chiar de declanşare a unor epidemii, România are o acoperire vaccinală chiar sub 75% în unele zone, faţă de 95% cât înseamnă nivelul barierei de siguranţă recomandat de specialiştii Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), atrag atenția reprezentanți ai Societății Naționale de Medicina Familei (SNMF). Cu prilejul Săptămânii Europene a Vaccinării (20 - 25 aprilie), respectiv al Săptămânii Internaţionale a Vaccinării (24 - 30 aprilie), SNMF îşi concentrează toate eforturile pe informarea pacienţilor asupra riscurilor asumate prin refuzul vaccinării. Campaniile SNMF cuprind dezbateri publice față în faţă şi online adresate în primul rând pacienţilor, pentru o mai bună informare asupra vaccinării, dar şi colegilor medici, pentru implementarea noii scheme de vaccinare. ”Informaţiile adresate pacienţilor sunt disponibile pe www.edumedical.ro. Informațiile generale despre campanie sunt disponibile pe pagina SNMF (www.snmf.ro), iar informațiile dedicate medicilor - pe www.vaccinologie.ro”, potrivit unui comunicat al SNMF. “După cum ştim, începând cu 1 aprilie, medicul de familie a devenit singurul vaccinator, înlocuind şi medicul şcolar. De aceea, rolul nostru este foarte important”, a declarat coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul SNMF, dr. Gindrovel Dumitra. Campania de informare a vaccinării din acest an a SNMF se desfășoară sub egida OMS, ca în fiecare an, și are ca partener Asociaţia “Acces la Sănătate”, o entitate specializată pe comunicarea online către pacienţi şi medici. “Mediul online este principalul canal de comunicare în ziua de astăzi, atât către pacienţi, cât şi către medici, şi este mediul în care a luat amploare şi curentul anti-vaccinare. Prin campania de faţă ne propunem să oferim informaţii științifice validate, furnizate de medici cu autoritate în domeniu”, a declarat preşedintele Asociaţiei “Acces la Sănătate”, Oana Bornaz.