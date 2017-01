Pacienţii îşi cer drepturile, managerii de spitale ridică din umeri...

La sfîrşitul lunii august 2008 a fost publicat în Monitorul Oficial al României un ordin comun al Ministerului Sănătăţii Publice (MSP) şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), potrivit căruia spitalele sînt obligate să suporte din venituri proprii banii plătiţi de asiguraţi pentru medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice. Aşa cum se specifică în prevederea legală, unităţile sanitare cu paturi sînt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice. În ciuda tuturor explicaţiilor oficialilor din Sănătate, care arată că bolnavii trebuie să stea liniştiţi chiar dacă în spital vor mai fi nevoiţi să-şi cumpere cîte ceva, pe motiv că-şi vor recupera sumele cheltuite, acest lucru nu se întîmplă.

Primele cereri de decont ale asiguraţilor internaţi

De exemplu, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa au sosit primele cereri de decont din partea unor persoane care au fost internate şi care au fost nevoite să scoată cîteva mii de lei din buzunare. “Am primit deja două cereri ale unor bolnavi care au auzit din presă că-şi pot deconta chletuielile făcute în spital. Unul ne cere 5000 de lei, cît a cheltuit cu un medicament, şi un altul cere spitalului 2000 de lei, de asemenea, bani cheltuiţi cu un medicament”, a declarat directorul medical al celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Bogdan Cîmpineanu. Chiar dacă cei doi foşti pacienţi au anexat cererilor şi bonurile fiscale de la farmaciile de unde şi-au procurat medicamentele, conducerea unităţii sanitare nu are o bază legală pentru a trece la efectuarea decontului. “Ştim de lege, ştim ce prevede ea, însă nu ştim pe ce bază să dăm aceşti bani oamenilor. Nicăieri nu apare nimic în acest sens. Cum trebuie să facem acest decont… Trebuie să vedem ce vom face”, susţine dr. Cîmpineanu, care nu poate decît să ridice din umeri, în cazul în care bolnavii vor reveni la spital după bani. Nu de mult, şi managerul SCJU, conf. univ. dr. Ioan Tofolean, întreba acelaşi lucru: “Pe ce bază facem deconturile?”. Imediat după publicarea Ordinului comun în Monitorul Oficial am atras atenţia asupra faptului că managerii de spitale vor fi neputincioşi în faţa bolnavilor, fapt care începe să se adeverească. Este adevărat că medicamentele ce au fost administrate celor doi pacienţi nu erau unele de urgenţă, însă este la fel de adevărat că bolnavii nu au luat de capul lor acele medicamente. Au existat medici din cadrul spitalului care i-au tratat, care au considerat că acele medicamente sînt salvatoare în cazul afecţiunii lor. Cu siguranţă medicii care i-au avut în grijă pe cei doi bolnavi au avut în plan vindecarea într-un mod rapid al pacienţilor, astfel încît şi zilele de spitalizare să fie scurtate, după cum se militează în Sistemul de Sănătate. Cine este vinovat că bolnavii nu vor intra prea curînd, sau poate niciodată, în posesia banilor cheltuiţi din propriile buzunare? În niciun caz conducerea spitalului, în niciun caz Sănătatea locală… Mulţi dintre bolnavi spun că iniţiatorii ordinului “minune” - n-au făcut altceva decît să creeze puţină vîlvă în Sistemul de Sănătate şi nimic mai mult, acum, în preajma alegerilor. De altfel niciun pacient din SCJU, cu care am discutat, n-a crezut că cei de la Guvern se gîndesc la omul de rînd, la bolnavul din România. “Ne prostesc în faţă. Ei n-au bani să ne dea să mîncăm pe săturate, n-au bani să cumpere deodorante pentru wc-uri sau să schimbe uşile acestea, care mai au puţin şi se dărîmă peste noi. N-au bani să schimbe lenjeriile decolorate şi pătate de îţi este scîrbă să te aşezi pe ele… Bani pentru medicamente? Să fim serioşi… ”, ne spune un pacient al SCJU. Un alt pacient, ieşit la o ţigară pe holul culoarului SCJU, s-a arătat la fel de pesimist: “Am sezaţia că guvernanţii noştri ne cred proşti. Cum să credem aşa ceva? De cînd mă ştiu umblu prin spitale. De fiecare dată a trebuit să cumpăr cîte ceva. Cum să cred acum că o să-mi dea cineva banii pe care i-am cheltuit sau pe care o sa-i mai cheltuiesc?”. Un alt bolnav este sigur că nu o să mai apuce ziua în care cineva îi va deconta banii cheltuiţi în spital, referindu-se la materiale sanitare, medicamente şi chiar şi micile atenţii.

Managerul unităţii sanitare explica faptul că trebuie neapărat întocmite nişte pachete de servicii medicale care să arate clar ce trebuie decontat şi ce nu. „Se tot vorbeşte de ordin, însă nimeni nu a stabilit un pachet bazal în care să se sublinieze clar ce trebuie să conţină el”, declara conf. univ. dr. Tofolean.