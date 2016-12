Pacienţii, puşi la plată dacă au pretenţii!

11:53:00 / 04 Iunie 2014

viitorul sanatatii -analize bune pacient mort

ba esti doctor?(cred ca esti dr in medicina care scoate sange din basina) la apendicita ce medicament poate exista in afara de cutit?cand te ia ambulanta si esti in criza-dupa ce vor muri si veti avea procese poate atunci va veti trezi la realitate-acum veti lua cele mai mari spagi una la stat si alta in buzunarul dr