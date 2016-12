Pacienţii români, hotărâţi să protesteze în Europa

Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC) a lansat, vineri, cu ocazia Zilei Europene a Pacientului, „petiţia durerii”, în care cer autorităţilor respect şi oprirea umilinţelor cauzate de lipsa tratamentelor şi a bugetului insuficient. Documentul, intitulat “Proclamaţia durerii” (ceea ce reprezintă vocea a peste 4,5 milioane de pacienţi români, nemulţumiţi de actualul sistem sanitar), care a fost elaborat în urma consultării a peste o sută de reprezentanţi ai asociaţiilor de pacienţi, va fi depus la Parlament, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Ministerul Sănătăţii (MS) şi Preşedinţie, a anunţat, ieri, la sediul Colegiului Medicilor din România (CMR), preşedintele COPAC, Cezar Irimia. Reprezentanţii CMR au precizat, la rândul lor, că vor susţine “Proclamaţia durerii”. Prezent la conferinţa de presă, vicepreşedintele CMR, prof. univ. dr. Vlad Tica, a declarat că profesia de medic are doi actori principali: pacientul şi medicul, iar acest lucru trebuie să se reflecte în toate domeniile. “Ambii parteneri trebuie să fie lăsaţi să lucreze, iar dacă ei trag un semnal de alarmă, trebuie luat în consideraţie. Înseamnă că vor să transmită ceva”, a declarat oficialul. Totodată, vicepreşedintele CMR spune că dacă se vrea cu adevărat calitate în Sănătate, trebuie un sistem ca atare şi, pentru asta, sunt necesare resursele financiare corespunzătoare. “Dacă vrem calitate în sănătate, trebuie să ne îndreptăm spre standardele europene. Finanţarea medie în Europa este de peste 8% din PIB, în vreme ce, la noi, procentul a fost de circa 3% din PIB. Pacientul din România are alocat pentru tratamente de şapte până la zece ori mai puţin decât în multe ţări”, a declarat prof. univ. dr. Tica, care a mai precizat că CMR trebuie să-şi câştige poziţia de negociator cu CNAS. CMR-ului i s-au alăturat şi Patronatul Farmaciştilor Braşov şi ARPIM, exprimându-şi dorinţa de a adera la această proclamaţie. Directorul executiv al ARPIM, Dan Zaharescu, sustine că “măsurile preconizate de autorităţi să intre în vigoare din aprilie, fără consultarea tuturor partenerilor din piaţă, vor duce la colaps”. Reprezentanţii Asociaţiei Hemofilicilor din România au tras şi ei un semnal de alarmă, precizând că se află într-o situaţie fără precedent întrucât tratamentul care se facea în ambulatoriu va fi trecut în spital. “MS încearcă să plătească poliţe pe seama noastră. În Bulgaria şi Ungaria, hemofilicul are acasă injecţia cu factor antihemofilic, nu e nevoit să meargă în ambulatoriu. Nouă ni se refuză şi acest drept de a merge la Institutul de Hematologie pentru a ni se face injecţia cu factor, fiind obligaţi să fim spitalizaţi”, s-a arătat indignat preşedintele Asociaţiei Naţionale a Hemofilicilor din România, Nicolae Oniga. Pacienţii cer respectarea drepturilor pacientului, minimum 6% din PIB pentru Sănătate, contract individual de asigurări de sănătate şi garantarea că sumele colectate ajung integral la CNAS. Ei mai solicită evitarea reexporturilor de medicamente în situaţia în care necesarul României nu este acoperit, cât şi debirocratizarea sistemului prin desfiinţarea comisiilor de aprobare a tratamentelor de la nivelul CNAS şi MS, precum şi eliminarea listelor de aşteptare. Neaplicarea coplăţii în cazul pacienţilor cu afecţiuni cronice, înfiinţarea unor centre noi de transplant şi dezvoltarea celor existente, iniţierea Registrelor de pacienţi pentru patologiile cronice care nu au dezvoltate aceste sisteme de raportare, dar şi înfiinţarea Consiliul pentru Protecţia Drepturilor Pacientului, sunt alte cereri cuprinse în petiţia pacienţilor. Bolnavii sunt hotărâţi să protesteze la Parlamentul European, în cazul în care autorităţile din România vor rămâne indiferente la doleanţele lor.