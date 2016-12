Pacienţii români, printre cei mai puţin informaţi din Europa

Pacienţii romani sînt printre cei mai puţin informaţi din Europa, în timp ce Danemarca ocupă primul loc, urmată de Germania şi Finlanda, potrivit unui raport “Empowerment of the European Patient - Options and Implications”, publicat, ieri, la Bruxelles. Potrivit acestuia, ţările cîştigătoare reprezintă un amestec de state din Vestul şi Estul Europei. “Nu doar banii sînt importanţi cînd vine vorba despre informarea pacienţilor, ci şi ambiţia şi dorinţa de a şti cui doreşte să îi servescă sistemul de sănătate”, spune sursa citată. Astfel, România se clasează departe de ţări precum Ungaria - clasată pe locul şapte, Slovenia pe nouă, Slovacia pe zece, Cehia pe 19 sau Polonia pe 25. “Pacienţii români nu sînt informaţi şi nici nu sînt implicaţi în luarea deciziilor”, potrivit documentului european. Acelaşi raport prezintă şi soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei actuale. Astfel, informaţia este un pas iniţial important, “alfabetizarea” pacienţilor cu privire la drepturile lor fiind esenţială. Raportul arată că pacienţii români au nevoie de o informaţie uşor de înţeles despre sistemul de sănătate. Un sistem de informare online sau prin telefon, 24 de ore din 24, precum şi cataloage cu numele medicilor sînt componente esenţiale, potrivit autorilor raportului. La fel de important ar fi un catalog cu clasamente în funcţie de calitate, pentru a putea facilita alegerea medicilor şi a spitalelor. Aceste măsuri ar ajuta la procesul de transformare a pacienţilor în parteneri activi în sistemul de sănătate, lucru esenţial pentru a se ajunge la bune rezultate. Clasamentul Patient Empowerment grupează 18 indicatori în patru categorii, drepturile pacienţilor, Informare, Health Technology Assessment (HTA) şi, motivaţii financiare. Fiecărei subdiscipline i se acordă un coeficient de importanţă, ajungîndu-se în final la un scor dintr-un maximum posibil de 1.000 de puncte. La categoria drepturile pacienţilor a cîştigat Elveţia, la informaţie - Danemarca, la Health Technology Assessment (HTA) - Danemarca şi Marea Britanie, iar la categoria motivaţii financiare - Belgia, Germania şi Elveţia. Raportul a fost finanţat cu ajutorul unui grant de cercetare Novartis.