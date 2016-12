Pacienţii să nu mai fie hărţuiţi!

07:46:29 / 12 Martie 2014

jalnic!!!!!!!!!

am fost internata cu fetita in spital si era diagnosticata cu pneumonie Si surpriza ??????ne-a gabat intr-un salon plin de mucegai Ok am inteles ca poate gandacii au fost adusi de acasa dar mucegaiul??????? cum puteau sa il puna pe geamuri si pe pereti???? bataie de joc !!!!!!!!!!! nu mai vreau sa ajung in spital niciodata Sa ne ajute dumnezeu sa fim sanatosi ca altfel murim in spitale