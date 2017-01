Pacienţii Spitalului de Urgenţă, fără tomograf!

Pacienţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa au rămas din nou fără computerul tomograf, un aparat absolut necesar, în multe dintre situaţii, în stabilirea unor diagnostice. Aparatul, care are la activ zeci de mii de expuneri, aproape că nu mai face faţă solicitărilor, în ultimele luni el fiind mai mult defect decît funcţional. În acest an, computerul tomograf al celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, s-a defectat deja de două ori. Reprezentanţii Spitalului de Urgenţă spun că bolnavii nu au de suferit, pentru că unitatea are încheiate contracte de colaborare cu alte două unităţi private care au în dotare computere tomograf ultraperformante. Dacă în cazul centrului Euromedic este ceva mai greu de ajuns, bolnavii fiind transportaţi pe tărgi nu în cele mai bune condiţii, din cauză că nu există o cale de acces corespunzătoare, în cazul noii unităţi care funcţionează în incinta spitalului, totul merge ca pe roate. Nu cu mult timp în urmă, directorul medical al centrului privat din incinta unităţii, dr. Mariana Bărdaş, declara că pacienţii SCJU au prioritate şi că nu trebuie să aştepte afară pe targă, mai ales dacă este vorba despre un caz urgent. Precizăm că şi Maternitatea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ a rămas, momentan, fără ecograf, aparatul montat la etajul şapte fiind defect.