Pacientul oncologic din România mai are un singur drept: DREPTUL SĂ MOARĂ!

10:06:46 / 11 Decembrie 2017

Selectam operatori online

Exclusiv pentru o platforma de anunturi realizata într-un mod profesionist si modern, selectăm moderatori si promoteri online. Castigurile unui moderator de anunturi ajung chiar si la 500 de euro in fiecare luna, cu o activitate simpla si flexibila. Ca moderator, va trebui sa verifici anunturile promovate din pending, sa vezi dacă titlul, continutul, pozele, directionarile sunt in conformitate cu categoria si cu alte lucruri pe care le vei învata dupa ce te vom selecta in echipa moderatorilor de anunturi. HEYADOO este platforma inteligenta de anunturi si publicitate - in faza de prelansare! Un concept nou, cu multiple functii : pagina de prezentare, video, social media, punti de legatura cu site-urile sau paginile web ale utilizatorilor, aplicatii gratuite pe mobil, targetare, matching si multe altele. O platforma revolutionara, care isi împarte veniturile cu membrii care o promoveaza!!! Activitatea de moderare a anunturilor cere seriozitate si atentie la detalii. Prin urmare, te vom selecta ca moderator de anunturi (platit cu pana la 500 de euro lunar) numai daca citesti cu maxima atentie informatiile pe care le vei primi, daca te hotarasti apoi cu seriozitate să vii în echipa noastra. In felul acesta avem siguranta că esti o persoană serioasa, rabdatoare si atenta la detalii, pe care ne putem baza în activitatea de moderare a anunturilor. Detalii la adresa de email: newopportunity801@gmail.com