Pactul PNL - PC, semnat

Liberalii şi conservatorii au semnat, ieri, Protocolul Alianţei de Centru - Dreapta. Documentul a fost semnat de către liderii celor două partide, Crin Antonescu, şi, respectiv, Daniel Constantin, dar nu a fost înregistrat oficial, cel mai probabil acest lucru urmând a se întâmpla în cursul zilei de azi. După semnarea protocolului, Crin Antonescu a precizat că alianţa PNL - PC are la bază compatibilitatea doctrinară şi programatică, care a fost consacrată de către forurile de conducere ale celor două formaţiuni, în 2010. Antonescu a precizat că programele politice ale PNL şi PC sunt compatibile şi a subliniat că această alianţă conduce la clarificarea în întărirea zonei de centru-dreapta. La rândul său, preşedintele PC, Daniel Constantin, a declarat: „Ce s-a întâmplat azi (n.r. ieri) a fost o aşezare doctrinară clară a PC ca forţă de dreapta şi o coagulare clară a forţelor de dreapta”, a spus Constantin.

Potrivit protocolului, Alianţa PNL - PC va fi condusă de Consiliul Naţional de Conducere (CNC), format din câte şase reprezentanţi ai conducerilor celor două partide, care se va întruni bilunar şi care va fi prezidat de către preşedinţii celor două partide. De asemenea, CNC desemnează candidatul Alianţei pentru postul de preşedinte şi pentru cel de prim-ministru, stabileşte ponderea partidelor în guvern şi modalitatea de repartizare a portofoliilor, negociază şi desemnează candidaţii pentru funcţiile de preşedinte al Senatului şi al Camerei Deputaţilor. Tot CNC urmăreşte aplicarea programului Alianţei la nivel central şi local. Liberalii şi conservatorii s-au mai înţeles să formeze, în ambele Camere ale Parlamentului, grupuri comune, până la următoarele alegeri parlamentare. Tot în protocol se mai arată că cele două partide componente ale Alianţei PNL - PC vor participa la alegerile parlamentare cu candidaţi comuni, care vor fi prezentaţi în numele Alianţei sub semnul electoral al acesteia, în timp ce Alianţa PNL - PC va susţine un membru al PNL la prezidenţiale.

După semnarea acestei alianţe, liberalii au demarat discuţiile pentru o nouă colaborare, de data aceasta înţelegerea fiind cu social democraţii lui Ponta. În acest sens, preşedintele PNL a avut, ieri, o întâlnire cu PSD, pentru ca lucrurile să avanseze cât mai repede şi în privinţa alianţei cu social - democraţii. În favoarea unei alianţe între PNL şi PSD s-a pronunţat şi preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, care a declarat că, deşi în coaliţii nu se poate evita competiţia între formaţiuni, este important ca fiecare partid să contribuie la coalizarea opoziţiei şi a arătat că într-o asemenea „armată de oameni” fiecare îşi va găsi locul potrivit. „O formulă de conlucrare sub o formă sau alta trebuie să se încheie, iar această apropiere a celor două partide, PNL şi PC, aripa de dreapta a acestei opoziţii, are temei şi raţiune, în timp ce PSD reprezintă un partid de stânga care în acelaşi timp are conexiuni cu celelalte două partide”, a explicat Illiescu variabilele care au facilitat coalizarea opoziţiei.