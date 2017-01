Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, este de părere că, dacă vor ajunge la guvernare, social-democraţii trebuie să găsească o soluţie pentru guvernarea pe datorie inventată de PNL. Năstase a declarat, ieri, la şedinţa departamentelor partidului, că PSD trebuie să propună o ofertă socială care să identifice partidul, în condiţiile în care PNL \"încearcă să dea lecţii\" social-democraţilor în ceea ce priveşte măsurile sociale luate de Guvern. \"Am impresia că PNL nu face decît să copieze ce am făcut noi în guvernarea PSD 2000-2004, construind o economie puternică şi propunînd proiecte sociale pe baza creşterii economice\", a afirmat el. Năstase a spus că PSD va trebui să ţină seama de faptul că actuala guvernare a întins prea mult \"cusăturile economiei\". Departamentele PSD au stabilit principalele puncte ale ofertei de guvernare, care va fi supusă validării Congresului Extraordinar al partidului din 27 septembrie. De asemenea, liderii PSD au stabilit ca mesajele partidului să fie comunicate în mod unitar de cîte un singur comunicator pentru un domeniu. Aceşti comunicatori respectă o posibilă schemă a unui ipotetic Guvern PSD, aşa cum a fost el vehiculat, informal, de lideri ai partidului. Potrivit schemei, Victor Ponta va asigura comunicarea în ceea ce priveşte problemele din justiţie, Cristian Diaconescu este propus pentru apărare, Titus Corlăţean, pentru probleme externe şi Uniunea Europeană, Ilie Sîrbu, pentru agricultură, Marian Sîrbu, pentru protecţie socială, Liviu Dragnea, pentru administraţie şi interne, Constantin Niţă şi Marian Iancu, pentru economie şi industrii, iar Ecaterina Andronescu, pentru educaţie. Numele comunicatorilor au fost făcute publice, la finalul şedinţei departamentelor PSD, de vicepreşedintele partidului, Liviu Dragnea. Referitor la suspendarea ministrului muncii, Paul Păcuraru, de către preşedintele statului, Năstase a declarat că prin procedura de suspendare a unor miniştri puşi sub acuzare, şeful statului încearcă să fie şeful Guvernului şi să schimbe miniştri prin procedură mincinoasă. Năstase a apreciat că Traian Băsescu a demonstrat ceea ce era de demonstrat, şi anume că \"Traian Băsescu încearcă să fie şeful Guvernului\". Social-democratul consideră că Băsescu încearcă să schimbe miniştri printr-o \"procedură mincinoasă, care este o prostie, care ascunde vendete\", adăugînd că procedura suspendării miniştrilor aflaţi sub anchetă este \"aberantă\", întrucît schimbă voinţa Parlamentului, care a votat o anume componenţă a Guvernului, prin intermediul unor presiuni politice. Năstase a spus că şeful statului a procedat în cazul Păcuraru la fel ca în cazul Athanasiu, suspendîndu-l fără să aştepte rezultatele anchetei. \"Este al şaselea ministru ejectat din Guvern de Traian Băsescu\", a subliniat el. Năstase a completat că şeful statului ar fi trebuit să aştepte să vadă dacă acuzaţiile la adresa lui Păcuraru se verifică sau nu, înainte de a lua o decizie.