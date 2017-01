Păduchii pot transmite boli grave

La controlul întreprins în cadrul tuturor unităţilor de învăţămînt, la începutul fiecărui an şcolar, echipe de medici ai Autorităţii de Sănătate Publică Judeţeană (ASPJ) Constanţa depistează un număr important de copii cu păduchi, rîie, angine sau alte boli transmisibile. Tocmai din acest motiv, medicii din cadrul ASPJ vin cu o serie de explicaţii, astfel încît părinţii să ştie ce au de făcut în cazul în care cei mici sînt depistaţi cu pediculoză (păduchi). Dr. Loti Popescu, master european în promovarea sănătăţii, totodată şi şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate, din cadrul ASPJ Constanţa, spune că pediculoza este o boală parazitară produsă de genurile Pediculum. Este bine de ştiut că boala se transmite prin contact cu obiecte contaminate (lenjerie, perie de păr), pe care păduchii rezistă chiar şi pînă la 30 zile. “Receptivitatea la boală este generală. Orice persoană care nu respecta regulile de igienă personală şi colectivă şi care vine în contact cu o persoană infectată sau cu obiecte contaminate se poate îmbolnăvi”, explică dr. Popescu. Boala are răspîndire universală, cu evoluţie endemică sporadică sau epidemică, mai ales în familii sau în colectivităţi, în condiţii de igienă deficitară. Ca şi manifestări, medicii spun că leziunile cutanate sînt provocate de înţepătura paraziţilor adulţi, iar localizarea lor variază în funcţie de specie. Leziunile provocate de Pediculus capitis sînt localizate, de obicei, în regiunea cefei şi a gîtului, iar infecţiile masive invadează tot corpul, în vreme ce leziunile date de Pediculus corporis se întîlnesc pe părţile corpului care vin în contact cu hainele: umeri, trunchi. “Saliva injectată de păduche în timpul hrănirii cu sînge provoacă o iritaţie locală care apare ca un punct purpuriu ce dispare spontan. După expuneri repetate, ca urmare a apariţiei unei reacţii de hipersensibilitate, aceste puncte se transformă în papule mici, roşii. Acestea sînt însoţite de un prurit violent (mîncărimi) care antrenează producerea unor leziuni de grataj (scărpinare) ce se pot suprainfecta”, mai spune medicul. În cazurile foarte grave, leziunile cutanate sînt însoţite de simptome generale: insomnie, iritabilitate, febră moderată, depresie psihică. În cazul în care o persoană este depistată cu pediculoză este bine să se păstreze igiena corporală, să se fiarbă bine lenjeria şi să se evite contactul cu persoanele infectate. “Dacă s-a produs îmbolnăvirea, pentru înlăturarea paraziţilor, se recomandă dezinsecţie cu produse pe bază de piretroizi de sinteză, să se trateaze, simultan, toţi membrii familiei, să fie îndepărtaţi şi păduchii şi ouăle acestora, să se fiarbă îmbrăcămintea, prosoapele şi să se calce cu fierul încins, să se spele şi să se dezinfecteze toate obiectele de toaletă personală, şi nu în ultimul rînd să se respecte tratamentul administrat de medic (tratament cu substanţe insecticide, sub formă de loţiuni sau creme, aplicate pe toată suprafaţa corpului afectată, tratament cu antihistaminice pentru mîncărimi, antibioterapia pentru infecţiile secundare şi asta pentru că păduchii pot transmite boli grave”, a mai declarat dr. Popescu.

Alina GHENCEA