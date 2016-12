Pădure de acum 298 de milioane de ani

Cercetătorii americani şi chinezi au anunţat că au descoperit o pădure fosilizată veche de 298 de milioane de ani, sub o mină de cărbuni din China. Oamenii de ştiinţă au catalogat descoperire drept Pompeiul Perioadei Permiene, pentru că, la fel ca străvechiul oraş roman, pădurea descoperită recent a fost acoperită şi conservată de cenuşă vulcanică. Pădurea veche de 298 de milioane de ani este atât de bine conservată încât oamenii de ştiinţă ştiu exact poziţia iniţială a fiecărei plante sau copac. Au cartografiat-o şi au creat, cu ajutorul unor programe specializate de calculator, o serie de imagini. Pădurea are o suprafaţă totală de 1.000 de metri pătraţi şi a fost ascunsă timp de 298 milioane de ani sub o mină de cărbuni. Oamenii de ştiinţă spun că pădurea fosilizată a fost acoperită de nori gigantici de cenuşă vulcanică, ce au căzut din cer timp de zile bune. În timpul Perioadei Permiene (299 - 251 milioane de ani în urme) nu existau conifere sau flori. Plantele se înmulţeau ca ferigile, cu ajutorul sporilor, iar continentele moderne încă nu se desprinseseră din supercontinentul Pangea.